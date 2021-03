Ricciardo topt ochtendsessie, Mercedes start F1-test met problemen

Na een winterstop van ongeveer drie maanden schiet de Formule 1 dit weekend weer in gang. Het gebeurt traditiegetrouw met de wintertest, al wordt die dit jaar niet afgewerkt in Barcelona. De Golfstaat van Bahrein is het decor voor wat nog maar een driedaagse test is. Dat laatste verklaart waarom er vrijdagochtend meteen veel animo was toen de lichten aan het eind van de pitstraat op groen gingen. Net zoals vorig jaar ging Kimi Raikkonen als eerste man de baan op, al volgden alle teams in zijn kielzog voor enkele installatieronden.

Versnellingsbakprobleem Mercedes, Verstappen productief

Toen teams de auto's wilden aanslingeren voor de eerste echte runs, verschenen er bij Mercedes zwarte schermen voor de pitbox. Het verraadde een serieus probleem. Het plaatsen van schermen is in alle andere gevallen immers niet (meer) toegestaan. Een woordvoerder liet weten dat Mercedes met een transmissieprobleem kampte en dat het Duitse team de versnellingsbak zou vervangen. Men schatte het tijdverlies op 45 à 60 minuten, maar in de realiteit heeft Mercedes ruim tweeënhalf uur binnen gestaan. Valtteri Bottas, die de ochtendsessie voor zijn rekening nam, heeft daardoor slechts zes ronden en een laatste tijd achter zijn naam staan: geen vlekkeloze start voor de kampioensformatie van Toto Wolff.

Bij de voornaamste uitdager Red Bull Racing verliep de ochtendsessie beter. Max Verstappen tekende weliswaar voor de allereerste spin van deze wintertest, maar kon zijn weg daarna wel probleemloos vervolgen. De RB16B oogde iets stabieler dan diens voorganger. De Nederlander rondde het Bahrain International Circuit uiteindelijk zestig keer in de ochtenduren. Verstappen zette met 1.32.565 ook een eerste richttijd op de klokken, neergezet op de harde C2-band. Het noteren van toptijden is vanzelfsprekend niet van levensbelang in deze fase van de test. Data verzamelen luidt het devies en dat is Red Bull in de eerste sessie naar behoren gelukt.

Ricciardo klokt toptijd, Leclerc zorgt voor code rood

Als we toch nog een blik op de tijdenlijst werpen, dan was het stuivertje wisselen tussen Verstappen en twee van zijn voormalige teamgenoten: Daniel Ricciardo en Pierre Gasly. De Australiër klokte halverwege de sessie een 1.32.203, eveneens op de C2-compound van Pirelli. Die band is in de ochtenduren sowieso het meest gebruikt, al waagde Gasly een half uurtje na de toptijd van Ricciardo een poging op de mediums (C3). De Fransman strandde op 0.028 van een seconde en zou de ochtend als tweede afsluiten. Met maar liefst 74 afgelegde ronden bleek de triomfator van Monza ook de meest productieve coureur van allemaal. Verstappen sloot in het laatste uur aan als derde. De tienvoudig Grand Prix-winnaar gaf uiteindelijk 0.047 toe, al had hij zonder een momentje in de laatste sector - Verstappen ging te wijd - P1 kunnen pakken.

Achter dit trio legde Ocon in de nieuwe kleurstelling van Alpine beslag op P4. Hij ging Ferrari-piloot Charles Leclerc en Kimi Raikkonen voor. De Monegask strandde in de slotfase trouwens in bocht vier en zorgde zo voor de eerste code rood van 2021. Sebastian Vettel kwam in de Aston Martin tot een zevende tijd. De viervoudig wereldkampioen kwam anderhalf uur voor het einde ook even stil te staan, op zijn beurt aan het einde van de pitstraat. Veel hinder heeft hij niet ondervonden van dat moment. Landgenoot Mick Schumacher heeft aanmerkelijk langer binnen gestaan. Haas moest na een hydraulisch probleem van versnellingsbak wisselen, waardoor 'de zoon van' bleef steken op vijftien afgelegde ronden. Schumacher bleef Bottas in de tijdenlijst nog wel voor, maar moest als negende de vreemde eend in de bijt Roy Nissany (Williams) voor laten gaan.

Om 13.00 uur Nederlandse tijd gaat de F1-wintertest in Bahrein verder. Verstappen komt dan weer in actie namens Red Bull, regerend wereldkampioen Lewis Hamilton stapt in bij Mercedes. Die middagsessie is ook weer live te volgen op Motorsport.com Nederland.

F1 wintertest dag 1 ochtend - volledige uitslag:

Pos Driver Car / Engine Time Gap Laps 1 Daniel Ricciardo McLaren/Mercedes 1'32.203 45 2 Pierre Gasly AlphaTauri/Honda 1'32.231 0.028 74 3 Max Verstappen Red Bull/Honda 1'32.245 0.042 60 4 Esteban Ocon Alpine/Renault 1'32.959 0.756 55 5 Charles Leclerc Ferrari 1'33.242 1.039 59 6 Kimi Räikkönen Alfa Romeo/Ferrari 1'33.320 1.117 63 7 Sebastian Vettel Aston Martin/Mercedes 1'33.742 1.539 51 8 Roy Nissany Williams/Mercedes 1'34.789 2.586 39 9 Mick Schumacher Haas/Ferrari 1'36.127 3.924 15 10 Valtteri Bottas Mercedes 1'36.850 4.647 6