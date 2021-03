Eerste F1-coureurs zijn gevaccineerd tegen coronavirus

De Formule 1 is deze week voor de wintertest in Bahrein en het seizoen begint later deze maand ook in het golfstaatje. Eerder kwamen er al berichten dat de overheid van het land zou hebben aangeboden om de volledige F1-paddock te vaccineren. In eerste instantie werd hier door de directie van de sport terughoudend op gereageerd. Men wil niet de indruk wekken dat de Formule 1 voordringt terwijl er misschien andere mensen zijn die een vaccin harder nodig hebben. Aan de andere kant is het vroegtijdig vaccineren van de paddockleden wel een aardige manier om de sport veilig over de wereld te kunnen laten reizen. Ook zorgt het in zekere zin voor veiligheid voor de mensen waarmee de leden van de F1-paddock in aanraking komen tijdens hun tournee rond de wereld.

Diverse teams hebben het aanbod van de overheid aangenomen en hebben de eerste van twee prikken inmiddels toegediend gekregen. Om welk vaccin het precies gaat is niet duidelijk. Tijdens de persconferentie aansluitend op de ochtendsessie van de eerste Formule 1-testdag in Bahrein lieten Perez en Sainz weten dat ze inmiddels een prik gehad hebben. “Ja, we hebben het aanbod gekregen en ik heb besloten om het aan te nemen”, zei Perez op een vraag van Motorsport.com. “In Mexico weet ik niet wanneer ik het zou krijgen. Het is heel mooi dat Bahrein het ons aangeboden heeft, ik heb dat aanbod gelijk aangenomen.”

Sainz voegde toe: “hetzelfde als Checo, ik heb het vaccin ook gehad. Het was een geweldige kans en ik ben de regering dankbaar dat we de kans hebben gekregen. We reizen met zijn allen rond de wereld, dus ik ben er blij mee.”

Lando Norris zei dat hij nog moet beslissen: “Het is een beslissing die privé is, dat geldt voor het team en voor mijzelf. Nu ben ik gezond en ik blijf waar ik ben.”

Naast Red Bull en Ferrari is ook van Mercedes en Aston Martin bekend dat ze het aanbod van Bahrein aangenomen hebben. Het personeel van die teams zou inmiddels gevaccineerd zijn.

De MotoGP heeft van de Qatarese regering een vergelijkbaar aanbod gekregen. Daar is men vrijdag begonnen met het vaccineren van het personeel in de paddock. zo maakte Yamaha-coureur Maverick Viñales op social media bekend. De koningsklasse op twee wielen werkt deze week de collectieve test af in het land, later deze maand vindt de seizoensopener plaats op het Losail Circuit.