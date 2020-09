Vettel nog steeds gefocust op langer verblijf in Formule 1

In mei werd bekend dat er na het seizoen 2020 een einde zou komen aan de samenwerking tussen Ferrari en Vettel, die in 2015 begon en sindsdien goed was voor veertien Grand Prix-overwinningen.

De 33-jarige coureur uit Heppenheim heeft eerder toegegeven dat hij met Renault in gesprek was over een zitje, voordat duidelijk werd dat Fernando Alonso zijn Formule 1-rentree gaat maken bij het Franse fabrieksteam. Ook heeft Vettel bevestigd dat hij informele gesprekken met Racing Point, dat volgend jaar verder gaat als Aston Martin, heeft gevoerd. De Duitser wordt inmiddels al enige tijd getipt als de nieuwe teamgenoot van Lance Stroll, ondanks dat Sergio Perez in principe nog een contract met het team heeft voor de seizoenen 2021 en 2022.

Zoals de zaken er nu voor staan, lijkt Vettel zijn Formule 1-loopbaan in elk geval alleen bij een team uit de middenmoot te kunnen vervolgen. Op de vraag van Motorsport.com of hij bereid is om voor een team te rijden dat al een aantal jaren niet meer gewonnen heeft, antwoordde Vettel dat hij alleen in de Formule 1 wil blijven als hij ook ‘iets kan bereiken’ bij een team. De renstal moet met andere woorden potentie hebben. “Ik heb niet veel trek om bij een team te gaan rijden dat niet in de gelegenheid is om voor iets waardevols te vechten en niet de goede kant op gaat voor de toekomst”, aldus Vettel. “De regels voor 2022 zorgen in dat opzicht voor een groot vraagteken. Veel teams hopen natuurlijk dat er veel gaat veranderen. Ik denk dat we nog even moeten afwachten. Zodra ik wat nieuws te melden heb, laat ik het weten.”

Vooralsnog is Vettel niet aan het kijken naar opties buiten de Formule 1, zoals een avontuur in de Amerikaanse IndyCar of een overstap naar het langeafstsandsracen. “Voor nu blijf ik gefocust op de Formule 1 en ben ik, zoals ik al eerder zei, nog niet naar alternatieven aan het kijken”, aldus de Duitser. Gevraagd of een leidinggevende functie bij een F1-team niet wat voor hem is, reageerde hij: “Dat weet ik niet. Daar kan ik nu nog niet een goed antwoord op geven. Het hangt ook van de precieze functie en uitdaging af. Ik heb natuurlijk wel veel kennis van deze sport. De tijd zal het leren. Maar voor nu zie ik mezelf eerder in de auto dan buiten de auto.”

Met medewerking van Roberto Chinchero