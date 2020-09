Steiner: Duels tussen Haas en Ferrari geven ‘geen voldoening’

Romain Grosjean eindigde op Spa op 3,9 seconden achter Sebastian Vettel op de vijftiende positie. Het verschil met Charles Leclerc was slechts 1,8 seconden, nadat de Monegask in de slotfase aan de Fransman voorbijging. In het verleden waren dergelijke kleine verschillen met Ferrari zeer bemoedigende tekenen voor Ferrari-klantenteam Haas, maar Steiner zegt dat de huidige omstandigheden hem geen plezier geven.

“Natuurlijk haal je er wel wat voldoening uit, want je racet tegen iemand”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Maar eerlijk gezegd reist niemand hierheen om te proberen iemand voor de twaalfde, dertiende positie te verslaan. Dat is niet waarvoor je komt. Als je op zondag bezig bent en je tegen iemand racet, voel je de spanning, maar als je eraan denkt doe je eigenlijk iets wat niet heel veel voldoening geeft. Je verslaat iemand die het op dit moment ook moeilijk heeft. Daar haal ik geen voldoening uit.”

Alle teams met Ferrari-motor hadden het op Spa-Francorchamps moeilijk qua topsnelheid, maar dat kwam voor Steiner niet als een verrassing. “Door de laatste zes races wisten we grofweg waar we stonden, maar we wisten niet precies hoe groot het nadeel zou zijn. Je zag hoe we voorbij werden gereden. Dat gevoel hebben we vorig jaar al een beetje ervaren, dus we zijn er enigszins aan gewend.” Op Monza verwacht Steiner een herhaling van zetten. “Monza wordt absoluut een grote uitdaging. Dat weten we, dus we proberen gewoon het best mogelijke weekend weekend te halen uit wat we hebben. Dat is wat we in onze positie moeten doen.”

Gevraagd naar de vooruitzichten voor de Ferrari-krachtbron van 2021 zei Steiner dat hij zelf dezelfde vraag had gesteld. “De klok tikt, want dit jaar kunnen we niets doen aan de motor. Ik weet niet precies waar ze staan voor volgend jaar”, zei de Italiaan. “Ik weet dat ze eraan werken, want je kan je voorstellen dat ik die vraag iedere dag stel. Ik heb geen duidelijk antwoord en het is lastig om de woordvoerder te zijn van iets waar je geen controle over hebt. Ik geef slechts berichten door, ze werken er hard aan omdat ze weten dat het beter moet. De enige manier waarop we dat uitvinden is als we volgend jaar terugkeren op de baan.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper