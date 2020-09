Red Bull erkent fout: “Te veel vertrouwd op weersverwachting”

Red Bull Racing was afgelopen weekend niet bij machte om Mercedes het hoofd te bieden tijdens de Grand Prix van België. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas legden beslag op de eerste startrij en verdwenen in de race al vrij vlot aan de horizon. In de laatste fase van de race moest Alex Albon het zelfs afleggen tegen de rijders van Renault, terwijl ook Max Verstappen in de slotrondjes nog moest oppassen voor Daniel Ricciardo. Voorafgaand aan het weekend werd er nogal wat gespeculeerd op regen in de Ardennen, maar zoals wel vaker kwam de regen pas na de race.

Red Bull Racing stelde de auto af met meer downforce om zo beter voor de dag te komen in de regen. Dat bleek achteraf een inschattingsfout: “We hebben een fout gemaakt door de weersverwachting te veel te vertrouwen en hebben de wagen te veel afgesteld voor de regen, we hadden meer downforce”, zei Red Bull-adviseur Helmut Marko bij Servus TV. “Helaas hadden we te weinig snelheid op de rechte stukken. Ook lag de bandenslijtage veel hoger dan we dachten. We hoopten dat we een tweestopper konden maken, maar Ricciardo zat op 16 seconden. We hadden 18,5 seconden nodig. Uiteindelijk moeten we blij zijn dat we nog derde geworden zijn op deze banden.”

Met medewerking van Juliane Ziegengeist, Motorsport.com Duitsland