Sauber belooft beterschap na pitstopdrama: "Zullen sterk zijn in Suzuka"

Valtteri Bottas haalde in Melbourne de krantenkoppen met een hilarisch filmpje waarin hij de draak stak met zichzelf, maar zijn optreden tijdens de Formule 1-race in Albert Park werd een grote flop. De Fin eindigde uiteindelijk als veertiende, een positie die vooral te danken was aan (opnieuw) een mislukte pitstop. Net als in Bahrein (Bottas) en Saudi-Arabië (Zhou Guanyu) ging het ook in Australië mis. Dit keer kreeg Sauber zelfs een boete van 5.000 euro.

Direct na de race bood Alessandro Alunni Bravi over de boordradio al zijn excuses aan voor de fout. Hij beloofde het probleem voor eens en voor altijd op te lossen. "In drie races hadden we drie problemen met de pitstop gehad. Het is voor mij belangrijk dat als we een probleem hebben, we aan onze coureurs laten zien dat we samen zijn, dat we samenwerken. We zeggen altijd dat we samen winnen of verliezen, maar in deze situatie is dat nog belangrijker.”

De blunder kostte Bottas zo’n dertig seconden. Zonder die lange stop had de Fin in de punten kunnen rijden. "Valtteri reed een sterke race”, neemt Alunni Bravi toch nog iets positiefs mee uit Melbourne. “Hij liet aan het begin van de race zien dat hij het tempo had om met Fernando [Alonso] te vechten. En hij had hetzelfde racetempo als [Yuki] Tsunoda. Ook op het gebied van bandenslijtage hadden we een erg sterke eerste stint.”

De conclusie is dan ook dat Sauber op de goede weg is, maar nog wel de puntjes op de i moet zetten. "We weten dat we dit probleem hebben en we werken eraan om het op te lossen", besloot Alunni Bravi. "Het is erg pijnlijk voor het hele team, want zowel qua prestaties van de auto als qua uitvoering zijn we vanaf de kwalificatie tot aan de race sterk geweest en dat zullen we in Suzuka ook zijn."

Frustratie

Bottas zelf gaf direct na de race al toe gefrustreerd te zijn geweest door het oponthoud in de pitstraat, vooral met een top-tien klassering in het vooruitzicht. "Het is niet zo dat je dit jaar makkelijk punten pakt dus ik denk dat we een kans hebben laten liggen. Ik weet alleen dat we eraan werken en dat we het probleem zo snel mogelijk moeten oplossen."