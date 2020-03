Renault zet liever in op jeugd dan op komst Vettel in 2021

Of Renault ook in 2021 in de Formule 1 actief is, is nog altijd niet helemaal duidelijk. Wel heeft het Franse fabrieksteam zich al verzekerd van de diensten van Esteban Ocon. Wie zijn teamgenoot gaat worden is echter nog een vraagteken. Het contract van Daniel Ricciardo loopt aan het eind van 2020 af en de Australiër is een kandidaat om ook in 2021 aan te blijven, maar dan moet dat volgens Abiteboul wel voor beide partijen de gewenste uitkomst zijn.

“Het draait namelijk om het project”, vertelde de Fransman aan Canal+. “Het is een antwoord zonder echt antwoord te geven, maar ik denk dat we de eerste races af moeten wachten: hebben we een stap gezet? Krijgen we in vergelijking met vorig jaar weer wat vertrouwen terug? Integreert hij ook beter in het team? Als wij het gevoel hebben dat we een project voor de lange termijn hebben, waarom niet?”

Abiteboul zei bovendien dat de eerste verkennende gesprekken al gevoerd zijn en dat hij het liefste de tijd neemt om een goede afweging te maken, maar hij vreest dat dit door de huidige omstandigheden rond het coronavirus in de war geschopt wordt. Mocht Ricciardo uiteindelijk besluiten om Renault te verlaten, dan heeft het team nog een aantal andere opties. Aangezien het contract van Sebastian Vettel bij Ferrari ook na 2020 afloopt, kan het een mogelijkheid zijn om de Duitser aan te trekken. Abiteboul sluit dat dan ook niet uit, maar een coureur uit de Renault Sport Academy geniet in dat geval zijn voorkeur.

“Ik wil geen nee zeggen, want hij is een geweldige coureur en een geweldige kampioen”, zegt Abiteboul. “Maar we hebben ook nog een opleidingsprogramma, met coureurs die er in 2021 of 2022 uit voortkomen. We moeten ook in gedachten houden, omdat we de Academy in 2016 opgezet hebben met de intentie om in 2021 een coureur naar de F1 te brengen. We komen in de buurt van 2021, dus dat moeten we meenemen. Zo hebben we Christian Lundgaard, maar hij is een van de opties. Hij moet zijn F2-seizoen nog afwerken, terwijl wij ons seizoen met Daniel nog moeten doen.”