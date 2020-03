Norris herinnert zich gênant gesprek met Marko

In de podcast Beyond the Grid vertelt de jonge Engelsman over een vrij gênant bezoek aan Red Bull-adviseur Helmut Marko, tijdens de Grand Prix van Monaco van 2016. Norris reed dat seizoen in de Formule Renault Eurocup, onder andere in het voorprogramma van de Grand Prix van Monaco.

Hij had al twee races gewonnen en Marko wilde wel eens met hem kennismaken, aldus de toen zestienjarige coureur: “Dus ik ben naar Red Bull gegaan en had daar een kort gesprek met hem. Ik herinner me nog vrijwel alles van wat hij zei. Hij wilde wat meer over mij te weten komen en stelde me wat vragen. Wat weegt een Formule Renault-auto, dat soort dingen.” Norris had echter geen idee: “Maar ik moest wat zeggen, dus ik zei iets van 426 kilogram of zo, waarop Marko zei ‘Max had dat geweten. Max weet alles over zijn auto.’” Marko doelde uiteraard op Max Verstappen die even daarvoor van Toro Rosso was gepromoveerd naar Red Bull en direct in Spanje zijn eerste race had gewonnen.

Norris sloeg dicht: “Ik wist niet wat ik zeggen moest. Ik denk dat ik helemaal niets heb gezegd, ik was sprakeloos.” Het betekende het einde van de korte flirt van Red Bull met Norris die daar niet rouwig om is. “Ik zat in een prima uitgangspositie. Mijn manager voerde veel gesprekken. Ik ben niet naar Red Bull gegaan, maar ben doorgegaan met het leveren van goede prestaties.” Dat leidde er niet veel later toe dat McLaren hem opnam in het juniorprogramma.