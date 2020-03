Teams dringen aan op bevriezing reglementen tot 2022

Het plan wordt morgen in een videoconferentie besproken met de FIA en Formule 1-organisatie, nadat eerder deze week al een aantal teambazen telefonisch met elkaar over het voorstel heeft gesproken. Tijdens die gesprekken zou er onder andere bedacht zijn om de ontwikkeling van belangrijke onderdelen als het chassis, de versnellingsbak en andere mechanische te ‘bevriezen’, terwijl bijvoorbeeld de aerodynamische onderdelen wel mogen worden doorontwikkeld. Negen teambazen zouden inmiddels akkoord zijn met het voorstel, alleen Ferrari heeft om extra bedenktijd gevraagd.

Uiteindelijk zijn het niet de teams die zeggenschap hebben over een bevriezing van de reglementen, dat is een zaak voor de internationale autosportfederatie FIA. Maar met het coronavirus nog lang niet onder controle lijkt het een logische beslissing. Niet alleen omdat een aantal fabrieken op het moment de deuren heeft gesloten en het hoogst onzeker is waar en wanneer er dit seizoen geracet gaat worden, maar vooral ook vanwege de kosten.

De teams leiden nu al flinke verliezen omdat ze sponsorinkomsten en startgeld voor de Grands Prix mislopen. De kosten voor het verder ontwerpen en bouwen van de compleet nieuwe 2021-auto’s daarbovenop zou wel eens de genadeklap kunnen zijn voor de financieel minder draagkrachtige teams. Die ontwikkelingskosten worden dan opgeschoven naar 2021, en vallen dan onder het budgetplafond. Ook zou een uitstel naar 2022 de stallen meer rust geven, zeker als de kalender dit jaar wordt opgerekt van eind november naar half december.

Tot slot zou het de teams ook wat meer bedenktijd geven bij het ondertekenen van een nieuw Concorde Agreement. Die moet eigenlijk volgend jaar ingaan, maar als dat met een jaar wordt uitgesteld hebben de teams die nu nog twijfelen om door te gaan langer de tijd om de financiële toekomst in te schatten.

Hoe zien de nieuwe regels voor 2021 eruit?

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper