De la Rosa: "Mensen moeten Jos Verstappen niet onderschatten"

De la Rosa kreeg Jos Verstappen in 2000 aan zijn zijde als teamgenoot bij Arrows. Beide heren worstelden in dat jaar vaker met het povere materiaal dan dat ze de finish haalden, maar goed: dat maakt de waardering voor Verstappen er niet bepaald minder op. "Weet je, Jos was gewoon echt 'the boss'", haalt De la Rosa nog maar eens een befaamde bijnaam van stal.

"We moeten Jos gewoon niet onderschatten. Mensen denken al snel 'oh, hij is de vader van Max'. Maar hij was zelf ook echt heel snel hoor", vervolgt De la Rosa in de F1-podcast Beyond the Grid. "Jos vloog er echt over in de Formule 3 en heeft bijvoorbeeld de Masters op Zandvoort gewonnen. Hij was dus echt een fantastische coureur." Ook naast de baan kon De la Rosa naar eigen zeggen prima met zijn toenmalig teamgenoot overweg. "Wat andere mensen ook mogen zeggen, wij hebben altijd een goede relatie gehad. Ik houd sowieso van Nederlandse mensen: ze zijn erg eerlijk en direct. Soms kunnen ze de dingen wel een beetje hard zeggen, maar in een competitieve omgeving heb je dat nodig. En zo was Jos eigenlijk ook."

Toen Verstappen in 1993 de Malboro Masters won, was hij vanzelfsprekend nog geen vader. Maar toen De la Rosa hem in 2000 meemaakte als F1-teamgenoot was hij dat wel, Max zag immers in 1997 het eerste levenslicht. Uitgerekend dat gegeven gaf de latere Jaguar- en McLaren-coureur enige hoop. De uitspraak 'een kind scheelt je drie tienden' is immers befaamd in de racerij. "Nou. Ik weet nog goed dat ik op de Nürburgring een keer aan het eten was met mijn vrouw. Toen kwam er ineens een blond jongetje naar mij toe, gewoon om wat te spelen. Ik draaide me om, maar had geen flauw idee wie hij was. Totdat Jos ineens tegen hem zei 'laat Pedro even met rust'. Toen realiseerde ik me dat hij een kind van Jos was. Het eerste wat ik daarna dacht was: wow Jos heeft dus een kind, dan is het einde oefening voor hem. Je kunt namelijk geen wereldkampioen worden met een kind. Een paar jaar later kreeg ikzelf ook kinderen en toen bleek dat het je helemaal niet langzamer hoeft te maken. Maar het was in ieder geval grappig."

Het kleine blonde knulletje dat destijds het diner kwam verstoren, is nu zelf op het hoogste niveau van de autosport actief. Ook daar kan De la Rosa volop van genieten. Verstappen junior is in zijn ogen een verbeterde versie van diens vader, de overeenkomsten zijn onmiskenbaar. "Jazeker. Jos was op de baan bijvoorbeeld extreem agressief. En Max heeft diezelfde agressie ook, al is hij nog net ietsje sneller dan zijn vader. Hij is misschien nog net één of twee klassen beter dan Jos."

Met medewerking van Oleg Karpov

