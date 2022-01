Red Bull en Aston Martin akkoord over overgangsdatum Fallows

Eind juni 2021 maakte Aston Martin bekend dat de technische afdeling versterkt ging worden door de komst van Dan Fallows. Hij werkte sinds 2006 voor Red Bull Racing en was daar opgeklommen tot hoofd aerodynamica. Het was nog onduidelijk wanneer Fallows bij zijn nieuwe werkgever aan de slag zou gaan, terwijl Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukte dat Fallows ‘nog wel enige tijd bij ons’ zou werken. Het contract zou halverwege 2023 pas aflopen en de Brit leek niet van plan om de aerodynamicaspecialist eerder te laten vertrekken.

Dat gaat uiteindelijk dus toch gebeuren, zo maakte Aston Martin dinsdag middels een persbericht bekend. De twee teams hebben overeenstemming bereikt over een datum waarop Fallows de overstap gaat maken: 2 april 2022. Tot die tijd blijft hij in dienst van Red Bull Technology. “We zijn blij dat we een akkoord hebben bereikt met Red Bull, waardoor het contract van Dan vervroegd wordt beëindigd. We kijken ernaar uit dat hij zich bij het team voegt”, liet Martin Whitmarsh, CEO van Aston Martin Performance Technologies, optekenen.

Fallows zelf kijkt uit naar zijn overstap naar Aston Martin, waar hij als technisch directeur een belangrijke rol gaat spelen binnen het technische team. “Ik heb veel prachtige jaren gekend bij Red Bull Racing en ik ben trots op wat we hebben bereikt. Ik kijk uit naar het komende seizoen en een nieuwe uitdaging.” Horner voegt daaraan toe: “We willen Dan bedanken voor de vele jaren dat hij zich voor het team heeft ingezet en we wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

Aston Martin wilde graag dat Fallows zich zo snel mogelijk bij het team zou voegen, nadat de renstal een pover 2021 kende. Sebastian Vettel en Lance Stroll konden niet voorkomen dat het team terugviel van de vierde naar de zevende plek bij de constructeurs. De invloed van Fallows op de bolide voor 2022 zal echter zeer beperkt zijn, aangezien de ontwikkeling van de AMR22 momenteel in volle gang is en de bolide komende maand al gepresenteerd wordt. Pas in 2023 zal de hand van de nieuwe technisch directeur echt zichtbaar worden.