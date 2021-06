Red Bull verliest hoofd aerodynamica Fallows aan Aston Martin

Fallows is sinds 2006 werkzaam bij Red Bull Racing, waar hij aanvankelijk onder de vleugels van Adrian Newey de functie van teamleider op de aerodynamica-afdeling bekleedde. De Britse aerodynamicus hielp het team in de Formule 1 aan de eerste podiumplaatsen, overwinningen en vier wereldtitels. In 2014 maakte Fallows promotie en kwam hij als ‘Head of Aerodynamics’ aan het roer te staan van de aero-afdeling in Milton Keynes. De inmiddels 47-jarige Brit heeft daarmee ook een belangrijk aandeel gehad in het succes van Max Verstappen, die vorige week in Frankrijk zijn dertiende zege scoorde in de Formule 1.

“Het is vanzelfsprekend dat Dan gemist zal worden omdat hij in zijn tijd bij Red Bull Racing een belangrijke rol heeft gespeeld”, licht Red Bull-teambaas Christian Horner het vertrek toe. “Ik wil hem danken voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de successen van het team.”

Nieuw avontuur bij Aston Martin

Fallows zal na het aflopen van zijn huidige contract de overstap maken naar het team van Aston Martin. Bij de Britse renstal wordt hij onder andere herenigd met Sebastian Vettel en zal hij in de functie van technisch directeur opnieuw een stapje hogerop de ladder klimmen.

“We begrijpen dat de mogelijkheid om technisch directeur van een Formule 1-team te worden een zeer aantrekkelijke vervolgstap voor zijn carrière is”, vervolgt Horner, die intern een opvolger van Fallows zal zoeken: "Hij zit al vijftien jaar bij ons team en is een gewaardeerd onderdeel van het team. Maar we hebben voldoende talent en diepgang in het team en willen dan ook mensen van binnenuit promoveren. Bovendien is Dan nog wel enige tijd bij ons."

Op de vraag hoe lang Fallows nog onder contract staat bij Red Bull wilde Horner geen antwoord geven. Wel onthulde de teambaas dat het nog wel enkele jaren zal duren voordat de Brit aan de slag zal gaan bij Aston Martin.