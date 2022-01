Pirelli: F1-teams keren liever niet terug naar vrije bandenkeuze

Vanaf 2016 mochten de teams zelf kiezen welke soorten banden ze mee wilden nemen naar een Grand Prix. Hiermee wilde de Formule 1 voor meer variatie zorgen in de strategieën gedurende een wedstrijd. Het aantal setjes dat de formaties kregen stond vast, maar de teams hadden zelf de keuze in de zacht- of hardheid van het rubber. Vanwege kostenbesparing tijdens de start van de pandemie werd deze vrij keus opgeheven en bepaalde Pirelli welke soorten compounds iedereen kreeg.

Die regel bleef vorig jaar ongewijzigd en zal ook gelden in 2022, wanneer Pirelli voor het eerst de nieuwe 18 inch banden zal introduceren. De Italiaanse fabrikant vindt het geen probleem om in de toekomst de teams weer een vrije keuze te geven, maar de formaties zelf lijken daar niet echt op te zitten wachten. Dat liet Mario Isola van Pirelli weten tijdens een presentatie in Monaco.

"Op dat moment moesten we snel reageren op de pandemie. Vervolgens vernamen we van de teams dat ze het huidige systeem best goed vonden en in de toekomst wilden behouden. Het was dus niet onze keuze", aldus Isola. Pirelli vernam dat de teams het juist prettig vonden dat ze geen keuze hadden. "Ze zeiden dat het nu juist gelijk was voor iedereen. De een had geen voordeel ten opzichte van de ander. Daar kwam bij dat ze zich ook met de aangewezen setjes konden bezighouden. Nadenken over een extra set mediums of een setje softs minder hoefde niet meer. Alles werd voor ze bepaald en daar moesten ze mee werken. In 2020 gaven ze aan hier in 2021 mee door te willen. Door de nieuwe banden in 2022 heerst er onzekerheid over het kiezen van compounds, dus lieten ze weten opnieuw door te willen met deze regel. Of 2023 ook zo gaat zijn, weet ik niet. Maar voorlopig is dit het antwoord."

Pirelli positief over uitkomst bandentest Abu Dhabi

De nieuwe 18 inch Pirelli-banden zullen de volgende maand tijdens de eerste test in het Spaanse Barcelona voor het eerst worden getest op de auto's van 2022. Isola is er echter al van overtuigd dat de coureurs met het nieuwe rubber meer de limiet kunnen opzoeken dan met de vorige 13 inch-banden. In de post-season test in Abu Dhabi werden de nieuwe banden al getest.

"De oververhitting is minder. Hierdoor hebben de rijders de mogelijkheid meer te pushen. Dat was een goede les, want in Abu Dhabi was er ook nog het een en ander aan verkeer", vervolgde Isola. "Dat is niet iets wat we kunnen simuleren tijdens onze bandentests. Daar hebben we één of maximaal twee auto's op de baan. De verbetering in de oververhitting en slijtage betekent uiteindelijk dus minder slijtage."