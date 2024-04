Pirelli erkent: "Graining gaat rol spelen in F1-weekend China"

Het ging tijdens de donderdag in aanloop naar het Formule 1-weekend in China veel over de staat van het nieuwe asfalt. Niet alleen het 'geverfde' asfalt zorgt voor wat vraagtekens, maar de teams en coureurs zoeken ook antwoorden over in welke mate bandenslijtage en graining een rol gaan spelen. Pirelli-topman Mario Isola erkent dat vooral graining op de loer ligt. "De lay-out van het circuit van Shanghai brengt de linker voorband in moeilijkheden, vooral in bocht 1. Die draait zolang door dat je bijna weer terugrijdt. Het is mogelijk dat de band [daar] nog niet klaar is [voor een goede ronde], want er wordt veel energie gevraagd. Je moet er dan voor zorgen dat je geen graining veroorzaakt, dat kan namelijk snel gebeuren als de band nog niet warm genoeg is", verklaart de Italiaan.

Isola waarschuwt de coureurs dat graining vooral een rol speelt wanneer ze voor een snelle ronde willen gaan. "Graining veroorzaakt dan het meeste verlies aan performance. In de race is het wat makkelijker te managen, want dit probleem wil wel eens verdwijnen tijdens een langere stint", aldus de topman. "Het lijkt erop dat we graining in Shanghai veel gaan zien. Het wordt namelijk niet heel warm. Met koelere temperaturen is het lastiger om temperatuur in de banden te houden. Hier is dat vooral lastig omdat er twee lange rechte stukken zijn."

Baku als voorbeeld voor verwachtingen Shanghai

De voorspelde lage baantemperaturen kunnen volgens Isola ook op een andere manier het leven van de coureurs lastiger maken. "Op de lange rechte stukken worden de banden door de koelere lucht sneller koud. Het is waar dat het oppervlakte van het rubber snel afkoelt, terwijl de kern van de band warm blijft. Als iemand aan het einde van het rechte stuk hard remt, dan heeft hij ineens veel minder grip", legt de bandenspecialist uit. "We zagen in Baku dat de banden aan het einde van het rechte stuk dertig graden kouder waren dan aan het begin. De coureurs moeten met deze veranderingen rekening houden, want dit probleem kan dit weekend in Shanghai ook opspelen, zeker wanneer het koud is."