Max Verstappen over geschilderd asfalt: “Geen idee wat het doet”

Aan de vooravond van het Formule 1-weekend op het Shanghai International Circuit zitten de teams met genoeg vraagtekens. Het is immers de eerste keer sinds 2019 dat de koningsklasse China aandoet en zodoende wordt er voor het eerst met de nieuwe generatie auto’s én de huidige banden over deze baan gereden. Daarnaast wordt het raceweekend volgens een nieuw sprintformat afgewerkt én is onzeker hoe het weer er de komende dagen uitziet. En alsof dat niet genoeg is, kwamen de teams er bij aankomst in Shanghai achter dat er iets met het baanoppervlak is gebeurd.

“Het lijkt erop alsof ze het geverfd hebben in plaats van opnieuw geasfalteerd“, zegt Max Verstappen tijdens de mediadag voor de Grand Prix van China. “Ik weet niet wat dat zal doen voor de grip van het circuit, dus dat is iets waar we achter moeten zien te komen, al geldt dat voor iedereen.” Gevraagd of de onduidelijke staat van het asfalt invloed zal hebben op hoe de vrije training zal worden aangepakt, antwoordt Verstappen: “Het programma is mogelijk een beetje anders dan op circuits waar we een sprintweekend hebben maar de afgelopen paar jaar nog gereden hebben. Deze training draait dus écht om het maximaliseren van de tijd die je hebt, om de auto zo goed mogelijk te begrijpen.”

Verstappen zegt niet eerder in de Formule 1 te hebben meegemaakt dat het baanoppervlak zo behandeld is. “Ik heb geen idee hoe dit werkt”, zegt hij, als hem wordt verteld dat de 'verf' na de eerste training mogelijk al weggesleten is. “Ik ben geen deskundige op het gebied van asfalt en heb het niet eerder gezien in F1. Ik heb het wel in de karting gezien. Daar geeft het normaal gesproken meer grip. Maar ik weet niet wat het hier doet.”

Nieuw format

Zoals gezegd wordt in China een nieuw sprintformat afgewerkt. Na de vrije training op vrijdag volgt de kwalificatie voor de sprint, alvorens op zaterdag eerst de korte race wordt afgewerkt en daarna de kwalificatie voor de Grand Prix. “Ik denk dat het logischer is geworden”, echoot hij achter de Red Bull-garage in Shanghai zijn woorden van eerder dit jaar. “Het vervelende eerder was dat als je na de eerste training de afstelling niet goed voor elkaar had voor het ingaan van de kwalificatie, je er voor de rest van het weekend aan vast zat. Je hele weekend leed daaronder. Nu hebben we iets meer mogelijkheden om alles te perfectioneren, wat het racen als geheel volgens mij ten goede zal komen.”

Verstappen was eerder kritisch op het feit dat China als eerste sprintweekend van het jaar was aangewezen. Vanuit zakelijk oogpunt snapt hij het echter wel. “We zijn hier een paar jaar niet geweest, dus dat [er een sprintrace wordt gehouden] zal waarschijnlijk wel voor wat meer spanning zorgen. Er kunnen meer onverwachte zaken gebeuren als je minder goed voorbereid bent. Ik gok dat dit het misschien interessanter maakt voor de fans.” Verstappen voegt toe dat dit echter geen reden zou moeten zijn om bij terugkeer in China gelijk een sprintrace te houden. “Ik had persoonlijk liever een normaal weekend gehad. Maar we kunnen nu in elk geval het nieuwe format uitproberen en hopelijk is dat beter dan wat we eerder hadden”, aldus Verstappen. “Daar ga ik in elk geval vanuit.”

Nog niet gewonnen in China

Shanghai is mede door de lange afwezigheid van de Grand Prix van China een circuit waar Verstappen nog niet heeft gewonnen. “De benadering blijft hetzelfde”, aldus de Limburger. “Je probeert altijd te winnen, ongeacht waar je rijdt. Het is alleen dat we hier een paar jaar niet geweest zijn. Maar ik focus niet te veel op: hier moet ik winnen en daar moet ik winnen. Ik wil gewoon overal winnen.”