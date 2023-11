Om de Formule 1-technologie en de gewone straatauto's meer naar elkaar toe te brengen, besloot de koningsklasse om vanaf 2022 over te stappen van 13-inch naar 18-inch wielen. Dit viel samen met de intrede van het nieuwe technische reglement, dat de terugkeer van het grondeffect inluidde. In 2017 kwam F1 al met bredere auto's op de proppen. Het grotere rubber droeg echter bij aan een nieuwe gewichtslimiet van 798 kilogram. De verzwaring leidde tot klachten van F1-coureurs over onderstuur en 'luie' bolides. Het rijgedrag op lage snelheid heeft de gewenste verbeteringen qua inhalen door de reglementswijzigingen deels tenietgedaan. De bandenfabrikant, die in ieder geval tot eind 2027 F1 van banden voorziet met een jaar verlenging als optie, kijkt daarom of het mogelijk is om vanaf 2026 terug te keren naar smallere banden.

"In 2026 krijgen we te maken met nieuwe auto's en waarschijnlijk een nieuwe bandenmaat", aldus Pirelli-baas Mario Isola tegenover onder meer Motorsport.com. "Smallere en lichtere banden. Het is mogelijk. Het staat nog niet vast, maar het doel is geen geheim: het ontwerpen van lichtere en meer wendbare auto's. Banden zijn onderdeel van het gewicht van de auto. Het kan zijn dat we kleinere banden moeten leveren. Als dat moet, net als in het verleden, dan verandert het in 2026 dus weer. Onze overeenkomst met F1 zegt dat we het verzoek van de belanghebbenden moeten volgen om een band te ontwerpen die altijd in lijn is met het doel dat door belanghebbenden is gedefinieerd."

Isola vertelt dat het kleiner maken van de banden de belangrijkste manier is om het rubber lichter te maken, aangezien de huidige constructie al sterk leunt op gewichtsbesparende technologie. "Voor de elementen in de constructie gebruiken al bepaalde materialen die erg licht zijn", gaat de Italiaan verder. "Als je veel gewicht in de band stopt, genereer je meer warmte. Met meer warmte loop je het risico op blaren of andere situaties die niet goed zijn voor de prestaties en duurzaamheid van de band. Toen we op Silverstone met een nieuwe constructie kwamen, bleek het nieuwe materiaal met hetzelfde gewicht meer weerstand te bieden. Onze onderzoeken en ontwikkeling naar een van de nieuwe materialen - we hebben daar een speciale afdeling voor - zijn altijd gericht op het verbeteren van de weerstand van het materiaal, waarbij we het gewicht zo laag mogelijk houden. Dat is ook nuttig voor de technologieoverdracht naar straatauto's."

Pirelli onthulde onlangs dat het binnenkort start met de analyse van de constructie van de F1-band voor 2025 te midden van de toenemende klachten van coureurs over een te hoge bandenslijtage.