De kritiek op de Pirelli-banden tijdens het Formule 1-weekend in Brazilië was niet mals. Onder andere Max Verstappen was zeer kritisch over het Italiaanse rubber, de Nederlander kon geen enkele ronde voluit pushen vanwege het managen van de banden. Pirelli-topman Mario Isola heeft de kritische geluiden gehoord en verklaart dat er verbetering komt. Sterker nog, de Italiaan belooft dat er in de komende weken volop geanalyseerd gaat worden waardoor de problemen ontstonden. "We willen begrijpen hoe we de bandenslijtage kunnen aanpassen aan de baanactie", aldus Isola tegenover geselecteerd media, waaronder Motorsport.com. "Dat is iets wat we kunnen doen. We moeten een band ontwerpen met een ander niveau van slijtage, dat moet voor de toekomst een optie worden."

Motorsport.com heeft vernomen dat Pirelli snel daad bij het woord voegt en de Formule 1-organisatie en de teams wil betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe compound. De keuze om niet zelfstandig banden te ontwikkelen is gemaakt omdat Pirelli zelf niet over goede simulatoren beschikt die ook het effect van verkeer op de baan kunnen nabootsen. Mocht er een nieuwe compound van de testbank rollen, dan is een introductie van deze nieuwe compound in 2024 is niet haalbaar. De bandenfabrikant is namelijk al bezig met het bouwen van de banden die volgend jaar gebruikt worden. Daardoor is 2025 het richtpunt voor Pirelli om de nieuwe banden te laten debuteren.

Met de nieuwe compounds wil Pirelli niet veroorzaken dat een eenstopper altijd de beste strategie wordt, maar dat verschillende strategieën mogelijk blijven. Daarom richt de fabrikant zich niet op een band die nauwelijks slijt, maar zoekt het naar andere mogelijkheden. "Zonder bandenslijtage is het niet nodig om een tweestopsstrategie toe te passen, maar ik geloof ook dat de meeste actie op de baan te danken is aan de slijtage", noemt Isola. "Als de slijatge afneemt, dan ben ik ervan overtuigd dat er een risico is op een treintje op de baan. Als namelijk een coureur kan pushen, dan kan iedereen pushen. Het is voor iedereen dezelfde band." De motorsport directeur van Pirelli weet wel dat er iets moet gebeuren aan de hoge bandenslijtage: "Ik begrijp de klachten van de coureurs over de hoge bandenslijtage omdat ze meer willen pushen. Dit is daarvan een duidelijke indicatie."