Ferrari trekt op 17 februari virtueel het doek van de nieuwe auto tijdens een online event. Kort daarna wordt de kersverse bolide op transport gezet naar Barcelona voor de eerste officiële wintertest, die op 23 februari van start gaat. Een dag daarvoor wordt de nieuwe Ferrari al onderworpen aan een shakedown op de Catalaanse piste. De definitieve kleurstelling voor 2022 tonen de Italianen hoogstwaarschijnlijk nog niet in Spanje. Het team lijkt voornemens deze pas te presenteren bij de tweede wintertest in Bahrein, die op 10 maart begint.

De vergelijking van de kleurstellingen voor de nieuwe Ferrari Photo by: Giorgio Piola

De eerste officiële test van 2022 wordt niet op F1 TV uitgezonden en het gerucht gaat ook dat er geen publiek aanwezig mag zijn op het circuit in Barcelona. Het is daarom goed mogelijk dat meerdere teams pas in Bahrein hun definitieve livery onthullen, dit omdat de kans groot is dat deze test wel live wordt uitgezonden. Op deze manier wordt de testsessie in de oliestaat een stuk interessanter voor de formaties.

Gespeculeerd wordt dat Ferrari een van de formaties is die hierop in gaat spelen. De nieuwe 2022-auto zou in Barcelona van de bekende felle rode kleur voorzien zijn, gelijk aan de SF21 van afgelopen seizoen. Voor Bahrein en daarna kiest de Italiaanse renstal wellicht voor een meer donkere en matte kleur, om onder andere het 75-jarige bestaan van Ferrari te vieren. Tijdens de Grand Prix op Mugello in 2020 reed Ferrari zijn duizendste Grand Prix en daar werd ook met een andere kleurstelling op de auto geracet. Die bleek in de smaak te vallen en diende wellicht als inspiratie voor dit jaar.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto liet eerder al weten dat de nieuwe bolide op bepaalde vlakken significant anders zal zijn. Volgens de Italiaan is de equipe de nieuwe reglementen met een open blik ingegaan. Charles Leclerc en Carlos Sainz komen ook dit jaar in actie voor het team uit Maranello.

De kleuren waarmee Ferrari in actie kwam tijdens de Grand Prix op Mugello