Mercedes F1-test van Grosjean staat nog altijd op de planning

De Formule 1-loopbaan van Romain Grosjean eindigde in een vlammenzee in Bahrein. De Fransman ontsnapte eind 2020 aan de dood na zijn schrikbarende crash op het Bahrain International Circuit. Daarbij liep hij fikse brandwonden aan zijn handen en armen op. De laatste twee races van het seizoen moest hij daardoor vanaf de zijlijn toekijken. Het Haas F1 Team koos voor 2021 voor verjonging, waardoor de F1-carrière van Grosjean plotsklaps over was. Mercedes toonde zich van de beste kant door een privétest voor de Fransman te organiseren, zodat hij op gepaste wijze afscheid kon nemen van de Formule 1. Vanwege de coronaperikelen werd die test enkele malen verplaatst. Volgens de IndyCar-coureur van Andretti Autosport gaat het er in 2022 alsnog van komen.

Video: Romain Grosjean maakt zich op voor Mercedes F1-test

“Na Abu Dhabi heb ik Toto [Wolff, teambaas Mercedes] een berichtje gestuurd… Nou ja, een paar weken na die race. Ik stuurde hem een bericht en hij heeft geantwoord. Het begon met ‘Bedankt’ en de laatste zin was ‘We moeten je dit jaar in die auto zien te krijgen’. Dus ja, het staat nog op de planning.”

Last van de nekspieren

Vorig jaar kon de test zogezegd om diverse redenen niet doorgaan. In eerste instantie zou de Fransman een demo verzorgen tijdens zijn thuisrace op Paul Ricard, maar dat is dit jaar niet mogelijk. Grosjean legt uit: “Er waren wat dingen waardoor het lastig werd. Dit jaar ben ik niet bij de Franse GP want wij racen datzelfde weekend in Iowa. Maar Mercedes wil de test graag laten plaatsvinden, en ik wil het ook graag. Ik denk dat ik enorm veel last van mijn nek krijg want ik heb daar wat minder spieren. Vraag Pato [O’Ward] maar hoe het was om in een F1-auto te zitten. Maar we willen het graag gaan doen. Als het zo ver komt, geweldig. De focus ligt echter op het winnen van races met Andretti.”