Fallows werkt al vijftien jaar voor Red Bull Racing, maar eind vorige maand werd duidelijk dat hij gaat vertrekken naar Aston Martin. Dat merk – sinds vorig jaar in handen van Lawrence Stroll – is flink aan het investeren in de technische afdeling met het doel om binnen afzienbare tijd mee te doen om de prijzen in de Formule 1. Een flinke aanwinst voor de Britse stal, maar het gesteggel gaat nu vooral over de startdatum. Volgens Christian Horner kon het ‘nog wel een paar jaar’ duren voordat de overstap een feit was. Szafnauer verwacht dat daarover nog wel onderhandeld kan worden. “We zullen met Red Bull werken om te kijken of we een redelijke en praktische oplossing kunnen bereiken voor het eind van het contract”, aldus Szafnauer, die hoopt dat hij Fallows sneller kan losweken bij Red Bull.

De formatie van WK-leider Max Verstappen heeft daar echter geen trek in. Volgens Christian Horner is Fallows voorlopig nog bezig met de doorontwikkeling van de huidige auto, maar is hij ook belast met de nieuwe wagen. Vanaf volgend seizoen wordt een nieuw technisch reglement van kracht, volgens Horner heeft Fallows wat dat betreft nog veel werk bij Red Bull. “Onze situatie met betrekking tot Dan is erg duidelijk”, verklaarde Horner in Oostenrijk. “Hij werkt aan de wagen, hij werkt aan de auto voor volgend seizoen. Hij heeft nog een significante periode in zijn contract. Hij heeft eind vorig jaar een nieuwe deal getekend, dus we hebben nog veel tijd voordat het halverwege 2023 afloopt. We zullen hem bezighouden tot het contract afloopt.”

Aston Martin heeft naast Fallows nog een technische topman bij Red Bull weg weten te lokken. Andrew Alessi, eveneens werkzaam op de aerodynamica-afdeling, stapt ook over naar Aston Martin. Eerder werd ook Luca Furbatto al getekend door het donkergroene team.