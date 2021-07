Opnieuw technische topman van Red Bull naar Aston Martin

Nog maar een week geleden kondigde Aston Martin de komst aan van Dan Fallows, die bij Red Bull hoofd was van de aerodynamica-afdeling en bij het team van Lance Stroll en Sebastian Vettel technisch directeur wordt. Nu is dus ook Alessi vastgelegd, hij wordt bij Aston Martin chef technische operaties.

Aston Martin is zich de laatste weken nadrukkelijk aan het versterken. “Twee weken geleden kondigden we de aanstelling aan van Luca Furbatto als onze nieuwe engineering director. En vorige week werd ook de aanstaande komst van Dan Fallows als onze nieuwe technisch directeur bekend gemaakt”, somt teambaas Otmar Szafnauer op. “Vandaag is Andrew Alessi toegevoegd aan de indrukwekkende lijst van nieuwe aanstellingen van senior technisch personeel. We hebben een geweldig team, en dat is het altijd geweest.”

Alessi zegt dat zijn beslissing om Red Bull te verlaten en over te stappen naar Aston Martin werd ingegeven door zijn overtuiging dat het in Silverstone gevestigde team de fundamenten aan het leggen is om echt succesvol te zijn. “Net als iedereen in en rond de Formule 1 ben ik onder de indruk van de duidelijke ambitie van het team waar ik nu bij kom, onder leiding van Lawrence Stroll. Ik kijk er erg naar uit om samen te werken met Otmar Szafnauer en de zeer capabele technische leden van het senior management team.”

