Red Bull: F1-teams komen mogelijk in de problemen met onderdelen

De nieuwe Formule 1-kalender is uit noodzaak geboren nadat er in het begin van dit jaar een streep moest door een tiental races. Het coronavirus hield de paddock in haar greep en teams hebben lange tijd stil moeten zitten. Nu is de daadwerkelijke start van het seizoen aanstaande, maar ook dat brengt weer gevaren en spanning met zich mee. Naast de strenge protocollen die ingesteld zijn in de paddock, krijgen de teams het in de komende periode extreem druk met acht races in tien weken. Het seizoen begint met twee triple headers, gevolgd door een double header. Ook is nog niet uitgesloten dat er nog races aan het huidige programma toegevoegd worden.

Volgens Wache is het voor de teams behoorlijk stressvol geweest om genoeg reserve-onderdelen op voorraad te hebben. “Dat kan voor iedereen een groot probleem worden”, zei hij. “Het belangrijkste waar we afhankelijk van zijn is de mate van ontwikkeling. Je wilt niet op het gebied van prestaties niets toegeven en tegelijkertijd te weinig onderdelen beschikbaar hebben. Het is een balans. Oostenrijk is wat dat betreft een circuit waar risico op de loer ligt, met de kerbstones en de mogelijkheden om de voorvleugel en vloer te beschadigen. Wanneer we ontwikkelen gaat dat ons erg helpen als we schade hebben, maar als we meerdere races met een crash hebben, gaat het moeilijk worden.”

Red Bull introduceert voor de GP van Oostenrijk verschillende updates aan de wagen, maar het was volgens Wache nogal een uitdaging om een planning rond te krijgen. “Het grootste probleem was dat de kalender niet echt vaststond. Het is heel moeilijk om door te drukken met updates als je nog niet weet wat er gaat komen. De kans bestaat dat je begint met de productie en dat het vervolgens in de prullenmand terechtkomt. Aan de andere kant heb je ook een risico omdat je geen feedback krijgt op het gebied van performance. Je moet wachten, maar het risico wordt ook groter. Dat probeer je dan te minimaliseren op basis van wat je gezien hebt op Barcelona.”