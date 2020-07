Gaat Red Bull gelijk in protest tegen DAS-systeem Mercedes?

Het door Mercedes geïntroduceerde DAS-systeem was tijdens de wintertest een van de belangrijkste thema’s, maar de discussie over de legaliteit er van kwam stil te liggen toen de eerste race op de vooravond werd afgelast. Een mogelijk protest – Red Bull verklaarde dit te overwegen – kwam zodoende niet van de grond. Een protest mag pas ingediend worden als een verdacht onderdeel ook daadwerkelijk gebruikt wordt tijdens een sessie die onderdeel is van het raceweekend. Het onderwerp stond lange tijd niet op de agenda omdat de teams, FIA en de eigenaren van de Formule 1 zich druk maakten over het veiligstellen van de toekomst van de sport.

Nu het seizoen toch echt gaat beginnen met de Grand Prix van Oostenrijk, komen deze thema’s weer bovendrijven. Auto, Motor und Sport meldt dat Mercedes het DAS-systeem weer van stal haalt op de Red Bull Ring, Helmut Marko heeft op zijn beurt nog niet bevestigd of het team ook een protest in gaat dienen. Een van de argumenten om geen protest in te dienen is het vermijden van controverse tijdens de thuisrace, bovendien is niet duidelijk hoeveel Mercedes precies gaat winnen met het nieuwe systeem. Gevraagd of de ‘politieke issues’ bij de terugkeer van de sport direct weer in de actualiteit verschijnen, zei Horner in gesprek met Motorsport.com: “Het is de Formule 1, dus daar heb ik geen twijfel over. De teams zijn competitief, het zijn net wilde beesten en zodra ze beginnen te rennen… Er worden direct vraagtekens gezet bij DAS van Mercedes, de Racing Point en wat er verder nog ter tafel komt.”

Coronacrisis vormde afleiding

Volgens Horner zijn dergelijke thema’s in de afgelopen periode amper besproken omdat er belangrijkere thema’s te bespreken waren. “Er was veel activiteit met de FIA en de commerciële rechtenhouders wat betreft het reglement en ik heb persoonlijk hard gevochten om de introductie van de nieuwe wagens uit te stellen, dat gaat nu gebeuren in 2022”, vervolgde Horner. “Dat is volgens mij een goede zaak, de kosten bij het introduceren van een nieuwe auto zijn natuurlijk ongekend hoog. Het budgetplafond, vanuit bepaalde hoeken was men wellicht wat opportunistisch, maar ik denk dat we een goede oplossing gevonden hebben met een goede uitkomst.”

Horner denkt dat de sport ten goede veranderd is in de afgelopen vier maanden, ondanks dat er geen meter gereden kon worden. “Daarna hebben we ons weer gericht op de terugkeer van de racerij en de compromissen die we daarvoor moesten sluiten, zoals het bevriezen van bepaalde zaken op de huidige auto’s voor volgend jaar. Ook dat draagt bij aan de budgettaire kwesties van teams. Er waren een aantal belangrijke items waar we een holistische kijk op moesten hebben, ook wat betreft motoren. Het was zeker een drukke periode, maar ik denk dat de uitkomst op meerdere vlakken erg zinnig is.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas

VIDEO: Hoe werkt DAS in de Mercedes W11?