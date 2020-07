Albon over back-to-backs: "Kan leuk worden"

Vorige week kon de Red Bull-coureur alvast weer wat wennen aan de RB16. Zijn team had op Silverstone een filmdag belegd en omdat Verstappen in Monaco zat, had de Thaise Brit het rijk voor zich alleen. “Ik ben blij dat ik die dag had om weer even het stof af te schudden. Ik voel me goed, ik heb er zin in. We hebben allemaal enorm naar dit moment uitgekeken. Het is een lange pauze geweest en ik heb het gemist, dus ik kan niet wachten om weer van start te gaan.”

Albon was de afgelopen weken regelmatig op de fabriek te vinden, en zag daar hoe ‘het nieuwe normaal’ in de Formule 1 er aan toe gaat. “Het zag er enorm goed georganiseerd uit. Het is allemaal vrij complex, maar wat ik heb gezien zit het team er bovenop. Het draait om meer dan alleen veiligheid. We gaan de komende weken heel veel samen reizen, in een soort van bubbel en we zullen erg voorzichtig moeten zijn.”

De teams doen er alles aan om een goede racevoorbereiding niet in de weg te staan, maar er is één element dat compleet nieuw voor ze is. Zowel in Oostenrijk als in Engeland staan twee weken achter elkaar twee races op hetzelfde circuit gepland en dat levert een interessante dynamiek op. “Het eerste raceweekend zal je waarschijnlijk benaderen als elk ander weekend, met de normale procedures in VT1, VT2 en VT3. Waar het mogelijk verandert is in de tweede week. Dit is de perfecte gelegenheid om één-op-één een vergelijking te maken met het vorige, eerste weekend. Vervolgens kun je iets meer risico te nemen dan je normaal zou doen, omdat je op hetzelfde circuit bent met ongeveer dezelfde omstandigheden, hetzelfde weer. Je kunt dus iets meer uitproberen en ik denk dat elk team van die mogelijkheid gebruik zal maken omdat als het niet werkt, je altijd terug kunt naar [de instellingen van] vorig weekend. Het kan leuk worden.”