Hülkenberg maakt indruk: “Alles ging goed, behalve de start”

“Eigenlijk ging alles goed, behalve de start”, zei Hülkenberg na afloop van de race bij Sky Sports. Eerder dit seizoen verving hij Sergio Perez al bij Racing Point, en op de Nürburgring viel hij bij het team in voor de zieke Lance Stroll. Met een achtste plaats deed hij dat uitstekend, maar de start verliep niet zoals hij had gehoopt. De oorzaak was het feit dat hij niet in de juiste motorstand stond. “ Normaal gesproken zet je de schakelaars goed bij de burnouts richting je plek op de grid, waarbij het om twee schakelaars gaat. Nu zette ik slechts één schakelaar goed. Ik stond dus in een modus die geen energie gaf. Ik had het snel door, dus toen moest ik hem snel omzetten. Het heeft me niets gekost, maar het was gewoon geen geweldige start.”

Daarna werkte Hülkenberg zich, ondanks het missen van de enige vrije training, vanaf de laatste plaats gestaag op richting de middenmoot. Met meerdere inhaalacties, een prima strategie en wat geluk met uitvallers kwam de Duitser in de top-tien terecht. De safety car die vervolgens naar buiten kwam voor de uitgevallen Lando Norris leek in eerste instantie roet in het eten te gaan gooien voor Hülkenberg, die daar zelf niet blij mee was. “Toen de safety car naar buiten kwam, dacht ik ‘jezus, het is als lastig genoeg en nu komt er ook nog een safety car’. Ik was er niet blij mee.”

Dat veranderde toen hij zich, evenals alle andere coureurs, mocht ontdoen van het rondje achterstand. “We konden twee, drie ronden op volle snelheid rijden en haalden de safety car bij, waarna de herstart kwam. Op dat moment hadden we goede temperatuur in de banden”, analyseert Hülkenberg de herstart. Bij hem zelf ging de herstart prima omdat hij nieuwe zachte banden had gehaald, maar een aantal concurrenten deed dat niet. “Je ziet dat Charles [Leclerc] in de problemen zit, omdat hij op oude mediums reed. Hij had het de eerste twee ronden lastig qua grip. Dat gold ook voor de Haas [van Romain Grosjean]. Zij stopten niet en hadden het de eerste ronden lastig.”

Wat gaat er nu gebeuren met Hülkenberg, aangezien de verwachting is dat Stroll over twee weken gewoon kan racen in Portimao? “Ik weet niet wat er gaat gebeuren”, stelt hij. “Ik gok dat je op een of andere manier voorbereid moet zijn. Wel zou het fijn zijn als je wat voorbereidingstijd heb en vanaf een eerder moment in het weekend kan deelnemen”, verwijst Hülkenberg naar de chaotische aanloop naar zijn invalbeurt in de Eifel. Een vaste taak als reservecoureur zou dat kunnen oplossen. “Ik weet het niet”, antwoordt hij of hij een rol als reserve ziet zitten. “Misschien wel, misschien niet. Misschien moeten we hier wel wat beter over nadenken.”