Albon treurt na miserabele GP van de Eifel, Horner verklaart DNF

Waar Albon in 2020 doorgaans een moeizame kwalificatie afwerkt en dan in de race naar voren moet komen, waren de rollen tijdens de Grand Prix van de Eifel omgedraaid. Albon kwam tijdens de beslissende tijdstraining best goed voor de dag met P5 en hield de achterstand op Max Verstappen ook relatief binnen de perken op een lang circuit. Het saaie weekend dat Albon volgens teambaas Horner zo hard nodig heeft, leek in Duitsland te kunnen volgen.

Op zondag bleek echter niets minder waar. Albon bleef allerminst foutloos. Zo remde hij in de openingsfase al een vlakke kant op zijn voorband en zou hij dat voorbeeld later nogmaals volgen. Dieptepunt was het contact met Kvyat, die nota bene voor zusterteam van AlphaTauri rijdt en zijn voorvleugel bij de aanvaring verloor. "Dat ik de eerste keer blokkeerde in de openingsronde heeft mijn hele race beïnvloed", laat Albon met de schouders naar beneden weten.

"Doodzonde, want de auto was vandaag erg snel", mijmert hij verder. De Britse Thai neemt ook de volledige verantwoordelijkheid voor zijn aanrijding met Kvyat. "We hadden een goede herstart en Daniil kwam daarna een beetje wijd uit in die chicane. En tja, daarna een verkeerde inschatting van mijn kant denk ik. Verder weet ik het ook niet echt." Die lezing van een verkeerde inschatting deelt de Russische AlphaTauri-coureur trouwens. "Hij kwam ineens mijn kant op, vrij abrupt ook. Ik denk dat hij het heel slecht heeft ingeschat. Dat is zonde, want het heeft mijn race geruïneerd, voor die tijd was ik goed op weg."

Horner: Brokstukken vernielden radiator en daarmee race Albon

Zoals aangegeven moest Albon er na dit incident en na 23 ronden op de Ring alsnog de brui aan geven. Maar wat gebeurde er dan? Horner geeft tekst en uitleg: "We hadden om te beginnen die enorme lock-up in de derde bocht. We zagen daarna enorme vibraties en moesten we hem uit veiligheidsoverwegingen wel binnenhalen. Daarna begon hij terrein goed te maken, alleen had hij botte pech dat brokstukken van een andere auto uitgerekend een gat sloegen in zijn radiator. Daarna zagen we temperatuur meteen enorm oplopen. Om te voorkomen dat we de motor moesten afschrijven, konden we niet anders dan opgeven."

Het maakt dat Albon de Eifel met lege handen verlaat en dat terwijl er volgens Horner veel meer had ingezeten. "Zelfs met die vlakke kant en die vroege pitstop hadden we nog met Sergio Perez en Daniel Ricciardo kunnen vechten voor het podium. Het is jammer dat Alex niet het gewenste eindresultaat kon behalen, voordien beleefde hij namelijk een prima weekend."

VIDEO: De upgrades van Red Bull Racing op de Nürburgring nader besproken