Wolff vol lof voor recordjager Hamilton, excuses voor Bottas

Hamilton schreef geschiedenis in Duitsland, want hij kwam met zijn 91ste GP-zege op gelijke hoogte met Michael Schumacher. Teambaas Wolff was vol bewonderen voor die unieke prestatie. "Dat Lewis die 91 zeges heeft bereikt is ongelooflijk”, stelde de Oostenrijker. "Voor mij staat Michael boven iedereen, hij is een icoon. Voor mij persoonlijk is het bijna surreëel dat hij dat record pakt en dat wij vorig jaar het record van Ferrari evenaarden. Maar records zijn er om verbroken te worden en ik denk dat Michael dat ook altijd heeft gezegd. Ooit komt er iemand die achter het record van Lewis aangaat en zo hoort het ook.”

Aan de andere kant van de garage was er minder goed nieuws. Bottas, die zaterdag de pole had veroverd, verdween uit de wedstrijd door motorpech, wat wellicht gelinkt is aan een elektromotor. "We weten nog niet wat het probleem is. Het lijkt erop dat het met de MGU-H te maken had, maar we hebben de oorzaak nog niet gevonden”, legt Wolff uit. "We hebben Valtteri ook geparkeerd niet alleen omdat hij geen punten zou scoren, maar ook omdat we de krachtbron niet wilden beschadigen. Ik denk dat het dus oké moet zijn. Het is nu belangrijk om te begrijpen wat er is gebeurd. We hebben dit weekend pas die nieuwe motoren in gebruik genomen en er zijn nog zes races te gaan, dus we moeten het probleem snel achterhalen.”

“Het is heel jammer voor Valtteri en ik heb namens het team mijn excuses aangeboden. We hebben een goed gesprek gehad. Ik denk dat hij op een goede tweestopper zat waarmee hij mogelijk de race had kunnen winnen, maar het is en blijft een mechanische sport. Vandaag hebben we hem in de steek gelaten, maar Valtteri heeft een sterk karakter."

Bij de start vochten beide Mercedes-rijders nog een mooi duel uit. Polesitter Bottas ging te wijd door de eerste bocht en zag Hamilton langszij komen, maar knokte zich terug naar de leiding. Een beweging die op de waardering van Hamilton zelf kon rekenen. Ook Wolff kon wel genieten van de wiel-aan-wiel actie tussen zijn twee rijders. “Ik geniet van het racen tussen de twee omdat ik nooit heb getwijfeld of er contact zou zijn,” ging hij verder. "Deze kerels respecteren elkaar en ze kennen de grenzen binnen het team heel goed. Lewis remde laat en duwde Valtteri een beetje breed, maar in zijn stijl van de rallyrijder bleef Valtteri volgas en verdiende hij zijn positie terug. Daar heb ik van genoten."