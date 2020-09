Sainz: Windrichting bepalend voor vorm McLaren in Sochi

Zaterdagochtend sloot Sainz de derde vrije training af op een sterke derde plaats, achter het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De kwalificatie van later die middag leverde hem echter slechts de zesde startpositie, terwijl er nu ook auto’s van Red Bull, Racing Point en Renault voor hem stonden. Tot dusver heeft McLaren in 2020 meer last gehad van veranderingen in windrichting dan andere teams en volgens Sainz zorgde een verandering tussen VT3 en de kwalificatie dan ook voor een lastigere sessie in de middag.

“Voor ons hangt veel af van de omstandigheden op de baan en de situatie”, zei de Spanjaard na de kwalificatie. “Als je me na VT3 had gevraagd, had ik vertrouwen gehad dat we in de kwalificatie zouden kunnen vechten met Renault, Racing Point en Red Bull. Maar na VT3 veranderden de omstandigheden op de baan fors. Er stond meer wind en we hadden rugwind in de eerste sector. Ineens zat onze auto niet meer in de ‘sweet spot’. En we hadden veel meer last van problemen met de balans van de auto.”

“We weten dat we gevoelig zijn voor de wind, en we hebben het idee dat we hier in Mugello veel last van hadden”, vervolgt Sainz, die vermoedt dat dit ook de reden voor het verschil tussen VT3 en de kwalificatie in Sochi was. “Maar dat wil ik niet de schuld geven. Ik wil niet zeggen dat dit de hoofdreden is, of dat wij er meer last van hebben, want iedereen heeft last van de wind en ik weet zeker dat iedereen er last van had in bocht 2 en bocht 5, net zoals ik. Maar ik kan wel zeggen dat ik in VT3 blijer was met de auto.”

Als de windrichting in de race hetzelfde blijft als in de kwalificatie, dan verwacht Sainz dat het lastig wordt voor McLaren om progressie te boeken. “Als het circuit zo is als in VT3, hebben we misschien een kans om vooruitgang te boeken in de race. Als de baan meer zo is zoals in de kwalificatie, dan starten we ook ongeveer op de plek waar we kunnen eindigen. Ik zal zondag de ronden naar de grid doen, bekijken hoe de auto is en dan pas ik mijn verwachtingen aan aan het gevoel van de auto tijdens die rondjes.”

Met medewerking van Adam Cooper