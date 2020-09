Raikkonen evenaart recordaantal F1-starts: "Is maar een getal"

Barrichello verscheen in zijn lange carrière maar liefst 322 keer aan het vertrek van een wedstrijd uit de koningsklasse, waarvan de Braziliaan er trouwens veertien wist te winnen. Raikkonen heeft de teller qua starts op 321 staan en komt onder normale omstandigheden dus op gelijke hoogte met Barrichello op het Sochi Autodrom.

Zoals het The Iceman betaamt, wordt Raikkonen daar overigens niet echt warm of koud van. "Het maakt mij op dit moment niet echt uit hoor. Als ik later, na mijn carrière, terugblik op die aantallen of op mijn prestaties, dan kijk ik er misschien iets anders naar. Maar nu wil ik alleen maar racen en ook deze race tot een succes maken", zo legt de wereldkampioen van 2007 uit.

Raikkonen zal het record onder normale omstandigheden wel pakken in 2020, maar daarmee is niet gezegd dat hij het voor langere tijd in handen heeft. Raikkonen heeft nog niet besloten of hij ook volgend jaar in de Formule 1 actief is en dat terwijl Alonso al wel een tweejarig contract met Alpine op zak heeft. Alonso staat op 311 starts en kan het record dus overnemen als Raikkonen de sport zelf vaarwel zegt. "Of dat een reden is om langer in F1 te blijven? Haha nee, dat bepaalt zeker niet of ik langer blijf of niet. Ieder record wordt op een bepaald moment toch wel weer verbroken, dus dat zegt niks."

Met een post op social media zinspeelde Raikkonen recent ook op het veranderende karakter van de Formule 1. Tegenwoordig geen types als James Hunt meer, maar juist Lewis Hamilton als boegbeeld. "De Formule 1 is zeker anders dan toen ik mijn carrière begon", concludeert Raikkonen. "Maar dat is in de voorbije jaren al het geval geweest. Vandaag de dag kunnen mensen sowieso overal een punt van maken, dat is jammer genoeg hoe de wereld vandaag de dag is. Maar die dingen veranderen niets aan mijn keuze voor volgend jaar." De 40-jarige Raikkonen heeft nog niet besloten of hij in 2021 jaar actief blijft in de koningsklasse. Alfa-teambaas Frederic Vasseur heeft al wel aangegeven dat de Fin zelf mag beslissen over zijn toekomstplannen en over een eventueel afscheid.

VIDEO: De waarde van de ervaren Raikkonen voor Alfa besproken