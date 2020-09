Gridstraf voor Albon en Latifi in Sochi na versnellingsbakwissel

Coureurs mogen na iedere zes races een versnellingsbak wisselen. De enige uitzondering om dat eerder te mogen doen, is nadat een coureur in de voorgaande Grand Prix is uitgevallen. Technisch gedelegeerde Jo Bauer van de FIA bevestigde voorafgaand aan de race dat zowel Red Bull als Williams zaterdagavond een verzoek had ingediend om de versnellingsbak bij respectievelijk Albon en Latifi te wisselen. Voor beide coureurs gold dat zij nog niet de verplichte zes evenementen op rij met de vorige versnellingsbak hadden gereden.

“De versnellingsbak is met goedkeuring van de technisch gedelegeerde van de FIA vervangen, nadat het betreffende team een geschreven verzoek had ingediend. Dit is in overeenstemming met Artikel 34.2 van de sportieve reglementen van de Formule 1 voor 2020”, schreef Bauer in een rapport. “De wissel van de versnellingsbak vond plaats voordat deze zes opeenvolgende evenementen gebruikt was. Dit is niet in overeenstemming met Artikel 23.5a van de sportieve reglementen, en ik verwijs dit door naar de stewards voor hun overweging.”

Hoewel de stewards hun definitieve oordeel nog moeten vellen, lijkt het een formaliteit dat Albon en Latifi een gridstraf van vijf posities gaan oplopen. Voor de geplaagde Albon betekent dit dat hij van de tiende startpositie terugvalt naar P15. Charles Leclerc, Daniil Kvyat, Lance Stroll, George Russell en Sebastian Vettel profiteren allemaal van de straf van Albon. Latifi levert per saldo slechts één plekje in, nadat hij zich zaterdag op de negentiende positie kwalificeerde. Door de straf wordt dat P20, waardoor hij van plekje ruilt met Kimi Raikkonen.