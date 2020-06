Racing Point: Relatie met Mercedes verandert niet door budgetcap

Racing Point neemt als sinds 2009, toen het team nog Force India heette, motoren af bij Mercedes. Tegenwoordig koopt de renstal ook versnellingsbakken en andere systemen bij de regerend wereldkampioen, terwijl het ook gebruik maakt van de Mercedes-windtunnel in Brackley. Recent suggereerde Renault-baas Cyril Abiteboul dat dergelijke relaties onder druk kunnen komen te staan zodra de onderlinge verschillen tussen de teams kleiner worden als gevolg van het budgetplafond. De grotere teams zouden daardoor minder graag technologie leveren aan klanten die mogelijk een bedreiging vormen. Szafnauer verwacht geen problemen omdat de huidige topteams een voorsprong blijven houden.

“Ik begrijp de theorie, maar ik kan de toekomst simpelweg niet voorspellen”, vertelde Szafnauer aan Motorsport.com. “Ik denk nog steeds dat de grote teams ook in 2022 een voordeel hebben. Ze zullen niet plotseling vergeten hoe je een snelle racewagen moet ontwikkelen. Dat gebeurt gewoon niet. Er speelt meer dan slechts het hebben van de juiste tools, het gaat ook om het hebben van de juiste mensen. Die hebben zij al vele jaren, wat de reden is dat ze staan waar ze nu staan. Ze gaan het niet vergeten.” Szafnauer refereert ook aan eerdere grote reglementswijzigingen, waarbij de “goed gefinancierde grote jongens” het beter deden. “Misschien is het verschil niet zo groot en kunnen we sneller terrein goedmaken, maar ik denk dat de gasten met betere bronnen en kennis het uiteindelijk beter zullen doen.”

Een groot team zal naar alle waarschijnlijkheid alleen de technische steun van een partner verminderen als een specifiek gebied een grote rol speelt in het bepalen van de rangorde. “Er zal altijd een soort gebied zijn in de F1 dat het verschil maakt en waar het ene team beter werk levert dan het andere team. In de loop der tijd, zodra we de details van de reglementen kennen, zullen we uit moeten vinden waarmee het verschil wordt gemaakt”, zegt Szafnauer, die de versnellingsbak als voorbeeld aanhaalt.

“Als je bijvoorbeeld een groot voordeel hebt als je je eigen versnellingsbak fabriceert, dan zie ik Mercedes zeggen: ‘Weet je wat, je kan je eigen versnellingsbak gaan maken, ik wil die van ons niet met jullie delen.’ Zo zou het kunnen lopen. Ik snap het vanuit een economisch standpunt, maar het is heel lastig om dat te voorspellen. Als het slechts een algemeen ding is dat de hele grid iets dichter bij elkaar krijgt en ze daarom geen toegang meer willen geven tot de windtunnel en geen versnellingsbakken meer willen verkopen, dan begrijp ik dat niet. Want er zijn allerlei dingen die het verschil maken. Maar je weet het niet, dus we zullen zien waar het heen gaat.”

Met medewerking van Adam Cooper