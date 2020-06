Kalenderupdate: 'Mugello en Shanghai op herziene F1-planning'

De eerste acht races van het uitgestelde F1-seizoen staan vast, maar wat er daarna gebeurt staat nog in de sterren geschreven. Of niet helemaal? Recent zijn immers al wel enkele contouren van de verdere planning - die nog voor de F1-opener in Oostenrijk bekend wordt - met potlood geschetst.

Zo stelt Marko tijdens een interview met de Wirtschaftskammer Österreichs dat de koningsklasse dit jaar toch 'gewoon' naar Azië trekt. "De enige race die buiten Europa al vaststaat, vindt opmerkelijk genoeg in China plaats", aldus de Red Bull-topadviseur. Aangezien Singapore en Japan al definitief zijn afgelast, valt een dubbele krachtmeting op het Shanghai International Circuit ook niet uit te sluiten - om de dure trip nog Azië zo nog enigszins de moeite waard te maken voor teams. Natuurlijk allemaal onder één voorbehoud: mits de COVID-19-situatie het toelaat.

Mugello als decor voor duizendste F1-race Ferrari

"Ik ga ervan uit dat alle geplande races in Europa kunnen plaatsvinden, in het overzeese gedeelte zullen we daarentegen meer verschuivingen gaan zien", vervolgt Marko. Dat laatste komt onder meer doordat de Formule 1 na Monza nog iets langer in Europa wil vertoeven. Zo weet het Duitse Auto, Motor und Sport te melden dat Mugello ook een plaats krijgt op de herziene F1-kalender. Het circuit in een schilderachtig landschap zou op 13 september een race huisvesten en zodoende een 'triple header' met Spa en Monza vormen. Verrassend is dit niet. Ferrari is namelijk eigenaar van het circuit en werkt na Monza haar duizendste race in de Formule 1 af. Een betere locatie dan het 'eigen' Mugello valt vanuit Scuderia-oogpunt niet te verzinnen.

Hockenheim in de wacht, Portimao gooit hoge ogen

Hetzelfde medium voegt toe dat Hockenheim nog immer op de reservebank zit. De Formule 1 wil het circuit in Baden-Württemberg graag als 'back-up' achter de hand houden, mochten er door de coronacrisis onverhoopt nog extra races wegvallen. Dat laatste zou onder meer een reëel gevaar zijn voor Sochi. Het olympisch dorp was eerder nog in beeld voor een double header, maar door het toenemende aantal coronabesmettingen lijkt dat nu tamelijk optimistisch gedacht.

Tamelijk optimistisch is ook de gedachte dat de Formule 1 anno 2020 naar Imola trekt. De circuitdirecteur zet zich nog wel uit alle macht in voor een F1-race en roept op tot een 'Italiaanse triple header' met Monza en Mugello, maar die woorden lijken aan dovemansoren gericht. Doordat niet alle faciliteiten op orde zijn voor de moderne Formule 1, staat Imola niet meer bovenaan het lijstje. Portimao staat op datzelfde lijstje bijvoorbeeld hoger aangeschreven, Motorsport.com heeft inmiddels signalen ontvangen dat de Portugese omloop hoge ogen gooit voor een race eind september dan wel begin oktober. Voor of tijdens het F1-openingsweekend in Spielberg maakt Liberty Media de aangeklede 2020-kalender wereldkundig.

VIDEO: Hoe het nieuwe normaal in F1 eruit moet zien