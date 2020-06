Ferrari: Dragen mondkapje ‘grootste uitdaging’ voor teampersoneel

In de aanloop naar de eerste race van het F1-seizoen in Oostenrijk volgende week hebben een aantal teams een privétest afgewerkt om te kunnen wennen aan de nieuwe werkwijzen. Op de logistieke lastigheden en het langer durende werk vanwege de vereisten rond social distancing zijn alle teams voorbereid, maar volgens sportief directeur Laurent Mekies van Ferrari kan aanpassen aan werken met een mondkapje mogelijk de lastigste factor worden. “Ik denk dat de grootste uitdaging zal zijn dat er vrijwel altijd een masker gedragen moet worden, vooral voor de jongens in de garage”, antwoordde Mekies op een vraag van Motorsport.com over de moeilijkheden waarmee de teams te maken krijgen.

“We beginnen er langzamerhand aan te wennen, en voor iedereen wordt het nu onderdeel van ons normale leven. Bij Ferrari is het zelfs verplicht, dus we dragen het te allen tijde in de fabriek en de kantoren. Maar een mondkapje dragen in een kantooromgeving is een ding, maar het is iets heel anders zodra het 40 graden en heel warm is op het circuit. Alle lof voor het medische personeel dat gewend is om het te doen en het op reguliere basis te dragen tijdens iedere dag van hun werkende leven.” Mekies zei ook dat Ferrari de medewerkers advies heeft gegeven over ademhalingsoefeningen om beter met een masker te kunnen werken, terwijl het team ook voldoende pauzes inlast buiten de garage-omgeving.

Ferrari kiest voor aparte bubbel per coureur

De verplichting voor het dragen van maskers en de noodzaak om te doen aan social distancing komen bovenop gemaakte afspraken om te voorkomen dat teammedewerkers zich mengen met andere teams. Bovendien krijgen teams binnen hun eigen organisatie sociale bubbels, waardoor bijvoorbeeld de staf van de twee auto’s zoveel mogelijk gescheiden blijft. Mekies maakte wel duidelijk dat teampersoneel wel blijft helpen met spoedwerkzaamheden op de andere auto, mocht die situatie zich voordoen.

“Het is geen regel, dus je wordt niet in deze bubbel gedwongen. Je wordt gedwongen om binnen je team als bubbel te opereren. En het feit dat wij daarbinnen nog een bubbel maken, is onze verantwoordelijkheid”, zei Mekies. “We zullen zo veerkrachtig mogelijk zijn in geval van een positieve test, dus afhankelijk van hoe we onze bubbel ontwerpen zullen we de operaties en het contact tussen de mensen beperken. We gaan proberen om het zodanig te doen dat het geen invloed heeft op de operatie. Dus in het geval dat we snel een motorwissel moeten doen, dan kan dat perfect.”

Daaraan voegde Mekies toe dat urgente werkzaamheden, waarbij stafleden dicht bij elkaar komen, geen nadelig effect op de veiligheid heeft. “Ik denk dat dit absoluut niet zal spelen”, zei hij. “Op het moment dat je niet in staat bent om afstand te houden, moet je hoe dan ook een masker dragen. Daarom zullen we op dat moment doen wat we moeten doen, op de veiligst mogelijke manier. Dus er zal geen verleiding of stimulans zijn om iets van deze veiligheidsmaatregelen te laten vallen, omdat het de nieuwe norm is.”

Met medewerking van Jonathan Noble

