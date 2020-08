Racing Point: 99 procent zeker dat Perez in Spanje rijdt

Nico Hülkenberg werd in allerijl ingevlogen om Perez te vervangen, maar zou uiteindelijk niet aan de start komen van de eerste race in Engeland als gevolg van een motorgerelateerd probleem. Afgelopen zondag kon de Duitser wel gewoon meedoen aan de tweede krachtmeting op Silverstone en finishte hij achter teamgenoot Lance Stroll als zevende, na van een spectaculaire derde startplek te zijn vertrokken. Als het aan Racing Point ligt, blijft het voor Hülkenberg bij deze twee invalbeurten.

Perez is de afgelopen dagen namelijk herhaaldelijk getest op COVID-19 en volgens Szafnauer laten de uitslagen van die tests een positieve trend zien. “Het lijkt erop dat het virus in zijn systeem significant aan het afnemen is. Ik verwacht dat er snel een testuitslag komt die negatief is en denk dat hij in Barcelona weer in de auto zit”, zegt Szafnauer, die wel een slag om de arm houdt. “Maar pin me er niet op vast, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar afgaande op het tempo waarop het virus zijn systeem aan het verlaten is, zou hij weer in orde moeten zijn tegen de tijd dat we in Barcelona aankomen.”

Mocht Perez onverhoopt voor de start van het Spaanse Grand Prix-weekend toch weer positief getest worden, dan is Hülkenberg opnieuw zijn vervanger, bevestigt Szafnauer. “Maar zoals ik eerder 99 procent zeker was dat Nico in de auto zou zitten tijdens de beide races op Silverstone, ben ik er nu 99 procent zeker van dat Checo in de auto zit in Spanje.”

Hülkenberg verwacht pas laat duidelijkheid te krijgen over een nieuwe invalbeurt. “Ik ken niet het hele plaatje, om eerlijk te zijn”, zei de coureur uit Emmerik na de race van zondag. “Ik denk dat we in de komende dagen wel meer te weten komen. Ik gok dat ik wel aanwezig zal zijn, gewoon voor het geval dat hij niet kan racen. Dan ben ik er om hem te vervangen. Ik vermoed echter dat het weer uitdraait op een late beslissing op donderdag.”

