Honda: Fantastisch om eerste zege in 2020 op Silverstone te pakken

“Het is fantastisch om onze eerste zege van het seizoen bij deze speciale 70th Anniversary Grand Prix te pakken, op het thuiscircuit van Red Bull Racing dat dicht in de buurt ligt van ons hoofdkwartier in Milton Keynes”, blikt Honda-topman Tanabe terug op zondag. Die zege werd gepakt door Max Verstappen, die vanaf de vierde startpositie geen fouten maakte en beide Mercedessen de baas was met een goede strategie en door goed met zijn banden om te gaan. Daar waar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas allebei te maken kregen met blaarvorming op de banden, leek daar bij Verstappen geen sprake van te zijn.

“Vanaf vrijdag wisten we dat deze race zwaar zou worden voor de banden, met een zachtere reeks compounds beschikbaar dan bij de race van vorige week op hetzelfde circuit”, vervolgt Tanabe zijn verhaal. De technisch directeur van Honda is vol lof over de verrichtingen van Verstappen. “Dat bleek inderdaad zo te zijn, maar met dank aan een uitstekende strategie en Max’ kwaliteiten om het te laten werken wisten we deze overwinning te pakken. Dat is te danken aan teamwerk van alle betrokkenen. Ook Honda’s krachtbron droeg bij aan de overwinning met goede prestaties en zonder betrouwbaarheidsproblemen.”

Van de vier bolides met een Honda-krachtbron eindigden er drie in de punten: naast Verstappen waren dat Alexander Albon (vijfde) en Daniil Kvyat (tiende). Ondanks een goede kwalificatie wist Pierre Gasly net geen punten te behalen met P11. Lang nagenieten van de resultaten in de 70th Anniversary Grand Prix kan men niet bij Honda, want komend weekend wordt er alweer in Spanje geracet. “Het duurde even voordat we onze eerste zege van het jaar hebben gepakt, maar ik weet zeker dat onze fans nu opgelucht zijn”, stelt Tanabe. “Nu zullen we zoals gebruikelijk hard blijven werken om te proberen snel meer overwinningen te boeken.”