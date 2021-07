Promotor GP Hongarije: “Sprintrace beter dan normale kwalificatie”

Afgelopen weekend was het voor eerst dat de startopstelling voor de Grand Prix niet bepaald werd door een kwalificatie, maar door een sprint, een korte wedstrijd over 100 kilometer. De eerste sprintrace in de geschiedenis van de Formule 1 was een prooi voor Max Verstappen, die Lewis Hamilton bij de start meteen te pakken had. Zodoende mocht de Red Bull-coureur de Grand Prix op zondag van pole-position beginnen.

Ariane Frank, de promotor van de Grand Prix van Hongarije, heeft wel oren naar het nieuwe format. Gevraagd of de sprintrace iets kan zijn voor de race op de Hungaroring, laat zij aan Motorsport.com weten: “Een sprintrace zou zeker een goed middel kunnen zijn om het aantal toeschouwers op te krikken. Helaas is het niet onze beslissing waar deze races gehouden worden. We hebben op Silverstone voor het eerst gezien wat het precies inhoudt en ik moet zeggen dat ik het heel interessant vond. Iedereen leek er wel positief over te zijn, behalve Sebastian Vettel.” Vettel, die achtste werd in de sprint na als tiende te zijn gestart, verklaarde nadien de korte wedstrijd maar 'vreemd' te vinden. Ook vindt hij het niet kloppen dat Verstappen formeel de pole-position krijgt toegekend voor zijn zege in de sprintrace, terwijl Hamilton de snelste was in de kwalificatie. Frank: “Ik vind het wel iets toevoegen, het zorgt voor wat meer opwinding in de sport. Het leidt in elk geval tot meer gevechten op de baan en dat is altijd goed. In dat opzicht is de sprintrace beter dan een reguliere kwalificatie.”

Over een week wordt in Hongarije de laatste Formule 1-race voor de zomerstop verreden. Frank hoopt na een race achter gesloten deuren in 2020 dit jaar veel Nederlandse fans te mogen ontvangen. “Dat is wel iets waar we constant aan werken”, laat zij weten op de vraag of zij dit jaar meer Nederlanders dan anders op de tribune verwacht, nu Verstappen om de titel meestrijdt. “We werken ook samen met het management van Max. We kijken ernaar uit om vele in oranje uitgedoste Nederlanders te zien, aangezien zij echt voor een fantastische sfeer zorgen. Ik denk dat het sowieso een mooi feest gaat worden, want de zon zal volop schijnen, het bier zal rijkelijk vloeien en iedereen hier zal blij zijn dat we eindelijk weer een race met toeschouwers hebben. We hebben in Silverstone wel gezien hoe graag mensen weer naar dit soort evenementen gaan.”

Er zijn nog steeds kaarten beschikbaar voor de Grand Prix van Hongarije. Frank moedigt Nederlandse Formule 1-fans dan ook aan om volgende week naar Budapest af te reizen. “We hebben een geweldige battle op Silverstone gezien. Zo’n gevecht hebben we in jaren niet meer gehad. Dit is je kans om Max en Lewis tegen elkaar te zien strijden op de Hungaroring. Ik weet zeker dat Max erop gebrand is om terug te slaan, terwijl Lewis, de koning van deze baan, op zoek gaat naar zijn achtste overwinning op dit circuit. Ik verwacht een fantastische sfeer op en rond de baan, een speciale buzz zoals we die in tijden niet meer gehad hebben.”