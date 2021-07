Horner blijft achter kritiek op feest Mercedes na Britse GP staan

De Britse Grand Prix liep uit op een ramp voor Red Bull Racing. Het team scoorde geen punten doordat Sergio Perez een moeizame race kende, terwijl kopman Max Verstappen halverwege de eerste ronde botste met titelrivaal Lewis Hamilton. De Nederlander crashte daardoor hard en werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hamilton pakte na het inlossen van een tijdstraf de zege en vierde dat uitbundig, tot frustratie van Red Bull. Verstappen noemde de festiviteiten ‘respectloos’ en adviseur Helmut Marko noemde de manier van vieren juist typerend voor de stijl van Mercedes.

Een kleine week na de bewogen race is er nog altijd sprake van irritatie bij Horner. In zijn column op de site van Red Bull Racing liet hij weten niet te begrijpen waarom Mercedes niet aan Hamilton liet weten dat Verstappen was overgebracht naar het ziekenhuis. “Ik ben… nog steeds teleurgesteld over de mate van de festiviteiten in de nasleep van het incident. Het team van Mercedes wist hoe zwaar de crash was, waarbij breed werd uitgemeten dat Max naar het ziekenhuis moest voor verdere controles. Het is onvoorstelbaar dat je je coureur daar niet over inlicht en bovendien beschermt voor het geval hij niet de nodige terughoudendheid laat zien bij het vieren. Dat geldt zeker als dit het gevolg was van een incident waarvoor hij gestraft werd.”

'Normaal dat er emoties in het spel zijn'

Eerder deze week vertelde Wolff dat de commentaren van Red Bull aan het adres van Hamilton en Mercedes een stap te ver gingen en dat het ‘te persoonlijk’ werd. Daar wil Horner niets van weten. “Ik wil graag antwoorden op een aantal opmerkingen van Toto, die gezegd zou hebben dat onze opmerkingen dat Hamilton het incident veroorzaakt zou hebben ‘te persoonlijk’ waren. Ik wil graag duidelijk maken dat dit een incident op de baan is tussen twee van de beste coureurs ter wereld. Op het moment dat je een coureur in het ziekenhuis hebt waarvan de omvang van de blessures nog niet duidelijk is, je auto afgeschreven is en de stewards een verantwoordelijke coureur hebben gestraft, dan is het normaal dat er emoties in het spel zijn. Dat geldt voor alle betrokkenen, ongeacht je je benadeeld of overwinnaar voelt.”

“Ook vond ik de verhaallijn dat Max op dat moment ‘te agressief’ was onterecht”, vervolgt Horner. “Je hoeft daarvoor alleen maar te kijken naar het feit dat hij nul strafpunten op zijn licentie heeft en dat hij in de afgelopen jaren niet schuldig is geweest aan verkeerde inschattingen op de baan. De agressieve 17-jarige F1-debutant Max Verstappen, naar wie Hamilton refereert, is niet de Max Verstappen van nu. Zo geldt ook dat Hamilton niet dezelfde rijder is als toen hij debuteerde. Beide coureurs zijn natuurlijk compromisloos qua rijstijl, maar het zijn allebei zeer bekwame coureurs met veel ervaring. De realiteit is dat Hamilton zijn gelijke heeft ontmoet in een auto die nu competitief is. Ik ben het er wel mee eens dat beide coureurs elkaar respect moeten tonen, maar Hamilton was zondag de aanvaller.”

Toch hoeft er volgens Horner niet gevreesd te worden dat de frustratie over de Britse GP meegenomen wordt naar de GP van Hongarije, die volgende week op het programma staat. “Hongarije wordt een andere uitdaging voor de auto en het team. We zullen volledig gemotiveerd zijn om de leiding in het kampioenschap te behouden. Max zal niet lang bezig blijven met wat er op Silverstone gebeurde en hij wil zijn verrichtingen op het circuit voor zich laten spreken. Hij is vastberaden om het incident achter zich te laten en het als extra motivatie te gebruiken voor de rest van het seizoen. Dat geldt voor ons allemaal.”