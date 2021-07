Ocon na chassiswissel “vrij zeker” dat problemen verholpen zijn

De 24-jarige Ocon kende een indrukwekkende start van het Formule 1-seizoen. De Fransman was beduidend sneller dan teamgenoot Fernando Alonso en noteerde vanaf de Grand Prix op Imola tot de race in Monaco vier opeenvolgende puntenfinishes. Vanaf de race in Baku kende Ocon echter een mindere periode vol tegenslag. Terwijl de resultaten van Alonso steeds beter werden, leek bij Ocon alles in de soep te lopen. De beide races in Oostenrijk waren een dieptepunt voor de coureur uit Evreux. Beide keren strandde de coureur tijdens de kwalificatie op de Red Bull Ring al in Q1, waarna hij tijdens de Grand Prix van Oostenrijk niet eens de eerste ronde overleefde.

Ocon had geen idee wat het gebrek aan snelheid veroorzaakte, waarna het team van Alpine voorafgaand aan de Britse Grand Prix het chassis van de Fransman besloot te wisselen. Die wissel lijkt vooralsnog zijn vruchten af te werpen: Ocon kwalificeerde zich binnen een tiende van Alonso als dertiende op Silverstone, waarna hij zowel de sprintkwalificatie als de race op zondag in de top-tien afsloot.

“Ik ben er vrij zeker van dat we het probleem dat we hadden, opgelost hebben”, sprak een tevreden Ocon na de race op Silverstone. “We zijn niet alleen van chassis gewisseld. Er zijn op de achtergrond ook een hoop andere zaken veranderd. De maandag na Oostenrijk hebben we iets ontdekt waarvan we ons afvroegen of dat het zou kunnen zijn. Het enige wat mij nu interesseert is dat ik me nu goed voel. Ik was meteen competitief toen ik in Silverstone voor het eerst de baan op ging, zoals het hoort. Dat was een stuk beter.”

Motivatie niet het probleem

Het gebrek aan resultaten van Ocon kwam direct nadat de Fransman zijn handtekening had gezet onder een nieuw driejarig contract met Alpine, maar volgens de coureur had een eventueel gebrek aan motivatie niets te maken met de tegenvallende resultaten: “We waren veel langzamer dan de andere kant van de garage. De auto was altijd in staat om net Q3 te bereiken, dat is waar we horen te vechten. Dat hebben we afgelopen weekend [op Silverstone] ook gedaan. Na mijn eerste run in Q2 stond ik bij de beste tien. Mijn laatste run in Q2 was een beetje rommelig met een hoop verkeer en inhaalacties voordat ik aan mijn vliegende ronde begon. Anders had ik ook wel in Q3 kunnen staan. Dat heb ik heel lang niet gehad, dus ik ben vrij zeker dat we erachter zijn gekomen wat er scheelde. Hopelijk kunnen we nu weer een reeks puntenfinishes noteren zoals aan het begin van het jaar.”