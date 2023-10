Primeur voor McLaren met eerste vrouw in opleidingsprogramma

Bianca Bustamante komt dit jaar voor het eerst uit in de F1 Academy, de raceklasse die de Formule 1 heeft opgezet om vrouwen meer doorstroommogelijkheden te bieden in de autosport. In dienst van Prema Racing won de 18-jarige coureur uit de Filipijnen tot dusver twee races, waarmee ze met alleen het raceweekend in Austin voor de boeg de zevende plek in de titelstrijd bezet. Met haar prestaties heeft Bustamante zich in de kijker gereden bij McLaren, dat haar heeft aangetrokken voor een plekje in het Driver Development programme. Dat is een primeur, want ze wordt daarmee de eerste vrouw die gesteund wordt door de renstal uit Woking.

Voordat ze dit jaar debuteerde in F1 Academy, racete Bustamante mee in het laatste seizoen van de W Series. Ook heeft ze ervaring opgedaan in de Formule 4-kampioenschappen in Italië en de Verenigde Arabische Emiraten en de USF Juniors. Onderdeel van de samenwerking met McLaren is dat ze volgend jaar opnieuw in F1 Academy uitkomt. Ze stapt dan over naar ART Grand Prix en verschijnt dan in een bolide in de kleuren van McLaren aan de start. "Dit is een onwerkelijk moment in mijn carrière. Tekenen bij McLaren en ART Grand Prix was iets waar ik in de karts in de Filipijnen alleen maar van kon dromen", zegt Bustamante over de kans die ze krijgt bij McLaren.

McLaren heeft het opleidingsprogramma dit jaar nieuw leven ingeblazen door de naam ervan te veranderen in het Driver Development programme. De Amerikaanse Formule 4-coureur Ugo Ugochukwu is onderdeel gebleven van het traject en heeft daarin al vroeg gezelschap gekregen van IndyCar-toppers Pato O'Ward en Alex Palou. Laatstgenoemde is inmiddels alweer vertrokken na de contractrel, al heeft McLaren met WEC-coureur Ryo Hirakawa en Formule 3-kampioen Gabriel Bortoleto recent meer talenten aangetrokken. Zij krijgen nu dus gezelschap van Bustamante.