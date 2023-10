McLaren voegt Formule 3-kampioen toe aan talentenprogramma

Bortoleto werd afgelopen seizoen kampioen in het FIA Formule 3-kampioenschap. Daarmee opende hij de ogen van menig topteam, waaronder McLaren. De formatie uit Woking heeft de 18-jarige Braziliaan toegevoegd aan het eigen talentenprogramma. Daar gaat hij onder leiding van voormalig Formule 1-coureur en Le Mans-winnaar Emanuele Pirro proberen de volgende stappen te maken in zijn ontwikkeling. Hij voegt zich bij Arrow McLaren IndyCar-coureur Pato O’Ward, McLaren F1 Team 2024 reserve Ryo Hirakawa en McLaren Young Driver Ugo Ugochukwu.

Bortoleto maakte in 2020 zijn debuut in de formulewagens, toen hij uitkwam in het Italiaans Formule 4-kampioenschap. In de twee seizoenen erna kwam hij uit in het Formula Regional Championship. In zijn eerste jaar in de Formule 3 werd hij met Trident direct kampioen. Emanuele Pirro zegt over zijn nieuwe aanwinst: “Ik ben blij Gabriel te kunnen verwelkomen. Ik ken hem goed sinds de start van zijn carrière. Hij heeft op en naast de baan alles wat nodig is om een ster te worden. Hij past ook heel goed bij de cultuur van McLaren. Ik kijk uit naar de samenwerking.”

Naast de komst van Bortoleto maakte McLaren Racing bekend een optie te hebben genomen om Brando Badoer. De Italiaans F4-coureur, zoon van voormalig Formule 1-coureur Luca Badoer, wordt gedurende het volgende seizoen door de formatie geëvalueerd. Bij bewezen succes wordt hij aan het einde van de evaluatieperiode eveneens opgenomen in het volwaardige talentenprogramma.