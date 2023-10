McLaren: Goede vorm Piastri zal geen negatieve invloed hebben op Norris

Afgelopen seizoenen was Lando Norris de teamleider bij McLaren, maar dit seizoen staat de Brit voor een grote uitdaging in de vorm van teamgenoot Oscar Piastri. Hij had amper tijd nodig om zich aan de Formule 1 aan te passen en kan zich goed meten met de ervaren Norris. In Qatar was Piastri zelfs de betere van de twee nadat die eer in Japan naar Norris was gegaan. Norris was zelfkritisch in Qatar, waar Piastri de sprintpole veroverde en de sprintrace won. Ook al klonk Norris kritisch, gelooft teambaas Andrea Stella niet dat de prestaties van Piastri zullen leiden tot nadelige gevolgen voor Norris.

"Lando weet zelf ook dat Oscar een uniek talent is", zegt Stella, gevraagd door Motorsport.com naar de dynamiek tussen de teamgenoten. "Je ziet dit soort talenten niet elke dag in de Formule 1. Hij is dus een absoluut referentiepunt, zelfs al is hij een rookie. Lando weet dat hij soms de lat erg hoog zal leggen. Maar als je een kampioen bent zoals Lando, moet je dat positief opvatten, want hij geeft je zoveel informatie om te blijven verbeteren. Er is geen enkele kampioen in geen enkele sport die alles wint. Zo heb je ook geen coureur die sneller is in elke bocht, in elke ronde en in elke sessie. Lando ziet dit dus een beetje als een ongemak, maar je hebt zo'n ongemak nodig om op een bepaalde manier de beste te zijn. Het is een vloek en een zege om een kampioen te zijn."

Stella liet onlangs al weten dat hij er vertrouwen in heeft dat Norris de juiste balans zal vinden wat betreft zelfkritiek. Volgens hem werkt die zelfkritiek niet averechts. "Lando is zo'n eerlijk persoon", zei Stella. "Hij zet deze eerlijkheid voort in elke relatie, ook in die met zichzelf. Ik heb het idee dat hij er zeker van wil zijn dat als hij iets fout doet, dat hij dat vanuit het oogpunt van eerlijkheid doet. Hij wil niet arrogant overkomen en niet overkomen als iemand die niet erkent dat hij het beter had kunnen doen, dus dat maakt hij dan erg duidelijk."

"Zoals ik wel vaker heb gezegd over kampioenen, moet je de juiste balans vinden", aldus de Italiaan. "Je moet de juiste dynamiek zien te vinden wat betreft de communicatie naar de buitenwereld en communicatie naar jezelf. Je moet jezelf in de positie zetten om vandaag te presteren en elke dag te verbeteren." Stella gaf aan dat die zelfkritiek wel onderwerp van evaluatie zal zijn om te voorkomen dat het negatieve gevolgen gaat hebben.