Pirelli: Formule 1-auto’s dit jaar net zo snel als in 2020

Hoewel de voornaamste reglementswijzigingen zijn opgeschoven naar 2022, heeft de FIA afgelopen winter toch een aantal aanpassingen doorgevoerd in het technisch reglement. Doel van deze wijzigingen is het terugdringen van de hoeveelheid downforce, om zo de enorme druk op de banden te verlagen.

Als gevolg van de nieuwe reglementen hebben de teams onder andere aan de achterzijde van de bolides een flink stuk van de vloer weg moeten halen, terwijl ook de brake ducts aan de achterzijde en de diffuser zijn aangepakt om de auto’s langzamer te maken. Met de wijzigingen hoopte de FIA dat de nieuwe auto’s zo’n tien procent aan downforce in zouden leveren, terwijl gewijzigde compounds van Pirelli de snelheid verder omlaag moesten brengen. Een eerste blik op de data van de wintertest afgelopen weekend in Bahrein, heeft echter aangetoond dat de teams wat betreft de hoeveelheid downforce en rondetijden alweer bijna op het niveau van 2020 zitten.

Zo zat de snelste tijd van Max Verstappen, een 1.28.960, dicht in de buurt van de tijden die vorig jaar tijdens de Grand Prix werden gereden. De snelste tijd van de Limburger had hem zelfs een elfde plaats opgeleverd op de grid voor de race van afgelopen jaar, terwijl de teams en coureurs in de wintertests lang niet altijd het achterste van hun tong laten zien.

“Het verschil met afgelopen jaar is heel, heel erg klein”, aldus Mario Isola, die bij Pirelli alle autosportactiviteiten overziet. “Ik heb wat berekeningen proberen te maken aan de hand van de rondetijden vergeleken met die van vorig jaar. Als je nagaat dat de baanomstandigheden waarschijnlijk niet perfect waren, de hoeveelheid downforce is afgenomen en als je de hoeveelheid brandstof verwerkt in de berekening, denk ik niet dat de tijden langzamer zullen zijn dan afgelopen jaar.”

Pirelli verwacht geen nieuwe problemen

Volgens Pirelli laat de eerste data zien dat de teams niet de geplande tien procent, maar eerder slechts “zo’n vier tot vijf procent” aan downforce hebben ingeleverd. Toch denkt Isola dat de snelheid van de auto’s dit jaar geen problemen gaat opleveren voor de banden en dat Pirelli niet opnieuw de minimale bandendruk omhoog hoeft te gooien.

“Het verbaast me niet hoeveel downforce de teams weer terug hebben weten te winnen voor de start van het seizoen, omdat we weten dat ze daar heel goed in zijn. Ik ben ook blij dat we vorig jaar samen met de FIA, de Formule 1 en de teams hebben besloten om de neuzen dezelfde kant op te steken en de hoeveelheid downforce omlaag te brengen, om zo een bandenconstructie te vinden die bestand is tegen de toegenomen hoeveelheid belasting die de banden in de tweede helft van het jaar ongetwijfeld te verduren zullen krijgen. Ondanks de lastige omstandigheden waar we door COVID mee te maken hadden, hebben we het juiste besluit kunnen nemen en beschikken we nu over een product dat meer robuust is en hebben we auto’s die net zo snel zijn als afgelopen jaar.”

“Ik heb er vertrouwen in dat onze nieuwe constructie, en ik vertrouw op onze eigen testresultaten, beter bestand is. Daarom hebben we hem ook geïntroduceerd.”