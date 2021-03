Teams willen graag meer testen met nieuwe auto’s in 2022

Vrijdag tot en met zondag kwamen de Formule 1-teams voor het eerst dit jaar in actie met de nieuwe wagens voor 2021. Met die drie testdagen op het Bahrain International Circuit is meteen ook het gehele voorseizoen van de koningsklasse afgewerkt. Vanwege de financiële impact van het coronavirus en het feit dat de teams hun chassis van 2020 ook in 2021 gebruiken leidden er toe dat het aantal testdagen ten opzichte van vorig jaar werd gehalveerd. “Met wat er in 2020 gebeurde, de pandemie en de beperking van de ontwikkeling van de auto was drie dagen denk ik genoeg voor dit jaar”, erkent Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer dan ook tijdens de zaterdagse persconferentie in Bahrein.

Voor 2022 staan er echter grote veranderingen aan het technische reglement gepland en dus is er vrees dat drie testdagen dan niet genoeg zijn om de wijzigingen goed te verteren. “We hebben volgend jaar een geheel nieuwe auto en dat moet meegenomen worden in de overweging waar en hoe lang we volgend jaar testen”, vindt Szafnauer. AlphaTauri-teambaas Franz Tost sluit zich daarbij aan, hoewel hij vindt dat het kostenplaatje daar ook bij betrokken moet worden. “Volgend jaar hebben we een nieuwe auto en daarom denk ik dat drie testdagen niet genoeg gaan zijn. We moeten echter een goede balans vinden tussen het aantal testdagen en de kosten, want 2022 gaat geen goedkoop jaar worden. Daarom moeten we alles meenemen in de overweging.”

Dan speelt ook de vraag op welke locatie de wintertests gehouden moeten worden in 2022. Jarenlang was Barcelona de vaste gastheer van de winterse actie, maar die locatie was vanwege de grillige weersomstandigheden niet altijd even populair. Dit jaar werd er dan ook getest in Bahrein, maar een zandstorm zorgde vrijdag voor een verstoring van de plannen van de teams. “Ik was altijd positief over testen in Bahrein en Abu Dhabi. Vrijdagochtend en zaterdagochtend hadden we behoorlijk goede omstandigheden, maar vrijdagmiddag was het vrij slecht”, aldus Tost.

Hij beargumenteert echter dat het weer in Barcelona ook niet altijd even ideaal is in deze tijd van het jaar. “Het kan nat en koud zijn. Als we op het normale moment hadden getest, dan was het een dag nat geweest en lag de temperatuur rond de 14 graden. Dat zijn geen optimale testomstandigheden voor de Formule 1”, weet de Oostenrijker. Een beslissing over de thuishaven van de wintertests in 2022 hoeft van Tost echter niet direct genomen te worden en daar sluit Szafnauer zich bij aan. “Laten we op een later moment beslissen wat de beste keuze is voor volgend jaar.”