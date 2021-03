F1 wil goedkopere tickets om meer fans naar races te lokken

De organisatie maakte eerder al plannen bekend om mensen van verschillende achtergronden te steunen om een carrière binnen de sport te beginnen. Nu wordt er ook op fans gefocust. Een van de grootste barrières voor fans om naar het circuit te komen zijn de hoge ticketprijzen, net als het feit dat de Formule 1 in veel landen alleen te zien is op betaalzenders.

Nu gaat de organisatie dus proberen om de toegankelijkheid te vergroten door tickets beschikbaar te maken voor fans uit de regio, of mensen die het financieel lastiger hebben. “We weten dat het duur is om een F1-race te bezoeken,” zegt Yath Gangakumaran, zakelijk directeur van de Formule 1. “Er zit natuurlijk wel een verschil tussen drie dagen met uren aan actie op een circuit en negentig minuten actie op een voetbalveld, maar het verschil is te groot.“

“Een van de doelen in de toekomst is om met organisatoren van Grands Prix samen te werken om meer mensen met andere achtergronden naar het circuit te krijgen. Dat doen we door kortingen door te voeren of tickets zelfs gratis te maken. Het zal tijd kosten, zeker met de nog steeds lopende coronacrisis. Maar het is een van onze doelen voor 2025.”

Een ander doel voor dat jaar is om de F1 duurzamer te maken, om vijf jaar later CO2-neutraal te zijn. Een stap voor dit jaar is het terugbrengen van plastic spullen voor eenmalig gebruik. “Dat is een groot ding voor dit jaar. We controleren de paddock, en alle teams, de FIA en Pirelli doen mee. Bij de tests in Bahrein ga je al verschillen zien, en vanaf de GP van Spanje zijn er bijvoorbeeld veel minder plastic flessen. Ook willen we proberen om in de fanzones minder plastic te zien.”