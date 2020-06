Gasly na twee maanden lockdown weer terug in Europa

De 24-jarige coureur van AlphaTauri vloog in maart, direct na het afgelasten van de Australische Grand Prix, naar het emiraat. De Fransman – tegenwoordig woonachtig in Italië – zou in eerste instantie slechts kort in Dubai verblijven. Toen echter kort na zijn aankomst alle vluchten naar Italië werden geschrapt, besloot hij niet naar zijn familie in Frankrijk te gaan maar samen met zijn personal trainer in het Midden-Oosten te blijven. “Ik heb dat besluit genomen omdat ik in Dubai betere faciliteiten tot mijn beschikking had. Ik heb de afgelopen twee maanden hard getraind. Het goede is dat ik vanaf de dag dat ik in Dubai aankwam me volledig heb kunnen focussen op het trainen”, aldus Gasly in gesprek met Gulf News.

Daar was wel even wat aanpassing voor nodig omdat ook in Dubai alle publiekelijk toegankelijke fitnessruimtes dicht moesten. Gasly kreeg naast zijn eigen hotelappartement een tweede ruimte tot zijn beschikking waar een aantal fitnessapparaten werd geplaatst. “Daar trainden we zes dagen per week: drie dagen cardio en drie dagen voor het krachtwerk. We hadden loopbanden, gewichten, alles om in conditie te blijven. Hoewel ik vooraf al het gevoel had klaar te zijn, hebben we veel tijd gehad om m'n fysieke conditie nog verder te verbeteren. Ik ben sterker geworden.” Gasly vond zelfs kans om wat te karten op het Dubai Autodrome. “Dat was even wat georganiseer, maar ik kon uiteindelijk een paar dagen karten. Dat is altijd een goede oefening en daarbij ook gewoon leuk.”

Gasly keert eerst terug naar Frankrijk om zijn familie te zien, daarna reist hij door naar het Italiaanse Faenza, de thuisbasis van AlphaTauri. “We hebben nog wel even voor het seizoen weer begint, dus ik ga me focussen op de voorbereiding. Hopelijk kan het seizoen snel van start gaan want ik mis het racen.”

De laatste race in de Formule 1 dateert van 1 december 2019 toen de Grand Prix van Abu Dhabi werd verreden. Gasly werd achttiende in die race, en kan niet wachten om weer aan de bak te gaan. “Dit is denk ik voor het eerst in mijn leven dat ik zo lang heb moeten wachten tussen twee races.”