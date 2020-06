Effect van aero-handicapsysteem pas op lange termijn zichtbaar

Met de invoering van de glijdende schaal mag de winnaar van het kampioenschap voor teams in 2021 nog maar 90 procent van het totaal aantal toegestane runs in de windtunnel doen. De hekkensluiter mag daarentegen juist meer runs doen. Over het algemeen wordt de tijd in de windtunnel al flink ingeperkt. Momenteel mogen teams 65 runs per week doen, dat aantal wordt met ingang van 2021 teruggebracht tot maximaal 40 per week. “Gaat dat het huidige speelveld binnen een seizoen op hetzelfde niveau brengen? Waarschijnlijk niet”, zegt Somerville op F1.com. “Maar gedurende een periode van meerdere seizoenen is het waarschijnlijk dat het veld verder in elkaar schuift.”

Met ingang van 2022 wordt het nieuwe technische reglement in de Formule 1 van kracht. Hoewel sommige teams al aan de wagens begonnen zijn en er nog wat veranderingen doorgevoerd worden, verwacht Somerville dat het effect dan pas echt zichtbaar wordt: “Het is niet direct een reset, maar er zijn een aantal aanpassingen die in januari van kracht worden waardoor ze grotendeels opnieuw moeten beginnen”, voegde hij toe. “Dan is het aan de teams om te bepalen hoe ze de windtunnels gaan gebruiken. Als je Mercedes bent, hoe verdeel je de 28 runs tussen de 2021-auto en de wagen voor het seizoen erna? Dat is een moeilijke beslissing. Het hangt ook af van je huidige positie in het kampioenschap, je kunt je huidige auto niet zomaar laten staan.”