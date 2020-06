Definitief geen Nederlandse Formule 1 Grand Prix in 2020

Op 3 mei had het moeten gebeuren: de eerste Formule 1-race op Nederlandse bodem sinds 1985. Die dag zouden om 15.10 uur precies de rode lampen boven het rechte stuk van het compleet gerenoveerde circuit van Zandvoort doven en Max Verstappen aan zijn eerste Nederlandse Grand Prix beginnen. Het was hét moment waar heel Formule 1-minnend Nederland naar uitkeek. Het coronavirus gooide echter roet in het eten.

Aanvankelijk werd de mogelijkheid opengehouden om de wedstrijd later in het jaar in te halen, maar al snel werd duidelijk dat grootschalige evenementen als de Formule 1 Grand Prix voorlopig geen doorgang kunnen vinden in Nederland. Hoewel de race tot vandaag formeel was uitgesteld, leek niemand er nog vanuit te gaan dat er dit jaar nog een race met ruim 100.000 toeschouwers zou plaatsvinden op het duinencircuit. Er is nog even gesproken over een race zonder publiek, maar ook daar zal geen sprake van zijn in 2020.

“We waren helemaal klaar voor deze eerste race”, laat sportief directeur Jan Lammers in een eerste reactie weten. “En dat zijn we nog steeds. Een ongelofelijke prestatie is geleverd met dank aan alle betrokken fans, bedrijven en overheden.” Lammers beaamt dat de Formule 1 bij de organisatie van de Dutch Grand Prix heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid voor een race achter gesloten deuren, zoals men die onder andere ook op de Red Bull Ring in Oostenrijk en het Engelse Silverstone voor ogen heeft. Lammers: “De F1 heeft bij ons geïnventariseerd om zonder publiek de race dit jaar te laten plaatsvinden, maar we willen dit moment, de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort, graag samen vieren met onze racefans in Nederland. We vragen iedereen nog even geduld te hebben. Ik heb er 35 jaar naar uit moeten kijken, dus ik kan nog wel een jaartje wachten.”

Zandvoort hoopt de Formule 1 nu dus in 2021 voor het eerst in 36 jaar weer te ontvangen. Een nieuwe datum is nog niet bekend. De Grand Prix-kalender voor volgend jaar wordt pas in het najaar naar buiten gebracht door de FIA. De organisatie van de Dutch Grand Prix laat tot slot weten dat alle tickets voor de race van 2020 geldig blijven voor 2021. Alle tickethouders worden op 2 juni persoonlijk geïnformeerd over de verdere gang van zaken. Zij krijgen de mogelijkheid geboden om de aangeschafte kaarten te behouden of een refund aan te vragen.

VIDEO: Nederlandse Grand Prix officieel uitgesteld naar 2021