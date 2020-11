Ocon: Renault ‘verdient’ derde plek in constructeurskampioenschap

De strijd om de wereldtitel bij de constructeurs is al gelopen, maar het duel om de derde plaats is ongemeen spannend. Momenteel heeft Renault F1 Team die positie in handen, maar Racing Point en McLaren volgen op slechts één punt. De strijd is dus allerminst gestreden en Daniel Ricciardo is van mening dat Renault op basis van de snelheid van de bolide ook niet de favoriet is voor de derde plek in het kampioenschap. Dat wil echter niet zeggen dat de derde plek in de titelstrijd onverdiend is voor het Franse fabrieksteam, meent Esteban Ocon.

“Ik denk dat we als team niemand voor de gek zouden houden als we hadden gezegd dat we verwachtten dat we na dertien races derde zouden staan in het kampioenschap”, schrijft Ocon in zijn column voor F1.com. “Maar dit is te danken aan een enorme inspanning van het team, van alle werkzaamheden op het circuit tot alle voorbereidingen en het harde werk in Enstone en Viry. Ik heb het gevoel dat we het verdienen om op deze positie te staan. We hebben vooral recent laten zien dat we op verschillende circuits en in verschillende omstandigheden snel zijn. We weten ook dat onze concurrenten snel zijn en zij maken het ons niet makkelijk.”

Ricciardo is tot dusver de dragende kracht gebleken binnen Renault: hij scoorde liefst 95 punten, terwijl Ocon op slechts veertig punten blijft steken. De Fransman onderschrijft dat zijn teamgenoot in een ‘ongelooflijk goede vorm’ steekt en hij vindt zijn eigen prestaties niet voldoende. “Het is geen geheim dat ik daar ook snel wil staan”, verwijst hij naar de twee podiumplaatsen die Ricciardo in de laatste twee races scoorde. Ocon werd in hetzelfde aantal races twee keer getroffen door technisch malheur, wat volgens hem ook een rol speelt in zijn ietwat tegenvallende puntentotaal. “We moeten races finishen en ik weet dat we er kunnen staan als we aan de finish komen.”

Hoewel Ocon zijn team looft en hij blij is dat Renault er goed voor staat in de strijd om de derde plek in het kampioenschap, weet hij dat de strijd nog lang niet gestreden is. Er staan nog vier races op het programma en daarin kan veel gebeuren. “Het is geweldig om te kunnen zeggen dat we derde staan in het kampioenschap, maar op dit moment betekent het nog niet zo veel”, zei Ocon. “Het telt pas als we op 13 december in Abu Dhabi over de finish komen. Dan is het pas van belang.”