McLaren: DRS blijft ook na introductie nieuwe regels 2022 nodig

De technische reglementen van de Formule 1 gaan voor 2022 fors op de schop. Het gehele ontwerp van de auto’s wordt veranderd met de doelstelling in gedachten om het volgen en inhalen van andere auto’s makkelijker te maken. Een van de gewenste neveneffecten van de nieuwe reglementen moet zijn dat er op termijn afscheid genomen kan worden van DRS. Dat systeem, waarmee de coureurs hun achtervleugel kunnen openklappen als ze binnen een seconde van de auto ervoor rijden om zodoende een hogere topsnelheid te behalen, wordt sinds 2011 gebruikt maar onder critici is het niet geliefd. Zij vinden dat inhaalacties hierdoor te kunstmatig worden.

McLaren-teambaas Andreas Seidl sprak eerder al de hoop uit dat het systeem in 2022 overbodig blijkt, maar collega Key heeft wat dat betreft een tegenvaller voor de Duitser. De technisch directeur van McLaren verwacht niet dat DRS in de ban gedaan wordt. “Als het plan werkt, wordt [DRS] minder invloedrijk. Het blijft wel nodig, want deze reglementen zijn uiteindelijk helemaal gericht op inhalen”, stelt hij in gesprek met RaceFans.

Daarmee wil Key niet zeggen dat de nieuwe reglementen niet het gehoopte effect teweeg gaan brengen. Hij stipt aan dat niet alleen de auto’s bijdragen aan het makkelijker inhalen, maar dat er ook een rol is weggelegd voor de circuits. “F1-auto’s zijn zo snel dat er maar een paar plekken zijn waar je een verschil in prestaties kan creëren dat groot genoeg is om te kunnen inhalen”, analyseert Key. Hij stipt aan dat er een aantal circuits is dat zich van nature beter leent voor inhalen, terwijl dat op andere circuits van nature lastiger is.

“Kijk naar een aantal circuits zoals Spa, waar je op meerdere plekken kan inhalen en Bahrein, waar dat ook geldt; je ziet dat het gebeurt, het is niet onmogelijk. De nieuwe reglementen gaan close racing verbeteren op circuits waar het lastiger is, zoals Silverstone, Suzuka en misschien zelfs Hongarije. Daar is het moeilijk om te volgen en als we dit een beetje werkend krijgen, dan kan je dichterbij komen en echt racen in plaats van dat je op een recht stuk moet wachten. Maar de DRS blijft waarschijnlijk een rol spelen in het garanderen van een inhaalactie. Zoals het er nu voor staat krijgt het systeem minder autoriteit.”