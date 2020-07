Seidl hoopt dat F1 DRS kan schrappen onder nieuwe reglementen

Het Drag Reduction System (DRS) werd in 2011 in de F1 geïntroduceerd. Het systeem maakt het behalen van hogere topsnelheden mogelijk, waardoor inhalen makkelijker wordt. Wel moet een coureur binnen een seconde van de auto voor hem rijden om van het systeem gebruik te mogen maken. Door de jaren is het systeem regelmatig bekritiseerd en bestempeld als ‘kunstmatig’, maar ook bij de nieuwe technische reglementen blijft DRS gewoon bestaan. Tijdens een persconferentie voor geselecteerde media vertelde Seidl dat hij hoopt dat de reglementswijzigingen, samen met het lagere budgetplafond en het handicap-systeem voor aerodynamische ontwikkeling, leiden tot het einde van zaken als DRS.

“Iets wat ik altijd al mooi vond aan de Formule 1 is dat iedereen werkt met dezelfde reglementen en dat uiteindelijk het team of de coureur wint die het beste werk afgeleverd heeft”, zei Seidl. “Ik heb nog steeds de droom dat we vanaf 2022 met de nieuwe reglementen en het budgetplafond hopelijk in de positie komen dat we op een dag geen kunstmatige hulpmiddelen voor inhalen nodig hebben. Dat we simpelweg een geweldige show met een competitief veld hebben, met auto’s die elkaar zonder problemen dicht kunnen naderen. Tegelijkertijd moeten we de realiteit onder ogen zien. Dit jaar en volgend jaar kunnen we een soortgelijke pikorde verwachten met een redelijk gat tussen de drie topteams en de rest, net als in de voorgaande jaren.”

Seidl begrijpt stem Mercedes tegen reversed grid

Met de verwachting dat de huidige situatie nog anderhalf jaar in stand blijft hoopten de bazen van de F1 van de aangepaste kalender gebruik te maken om te experimenten met andere formats. Zo kwam een kwalificatierace met reversed grid ter sprake. Negen teams, waaronder McLaren, spraken hun steun uit, maar Mercedes dwarsboomde de plannen door tegen te stemmen. Seidl meent dat 2020 de ideale kans bood om een format uit te proberen dat mogelijk in het voordeel van McLaren zou werken, maar hij begrijpt de beweegredenen van Mercedes om tegen te stemmen.

“Een team als McLaren stond daar open voor, omdat het een geweldige kans voor ons is om sterke resultaten te scoren die momenteel simpelweg onbereikbaar blijven in normale races”, verklaart Seidl. “Maar ik kan van een team als Mercedes, dat zo dominant en competitief is, volledig begrijpen dat zij de plotselinge introductie van willekeurige ideeën niet kunnen accepteren.”

Met medewerking van Luke Smith